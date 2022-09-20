لجلب استثمارات كبرى للمغرب…لقاء عمل بين بنسعيد والمدير التنفيذي لشركة “يونيفيرسال ميوزيك”

2022-09-20 / 10:21
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هبة بريس

استقبل وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد مساء أمس بالرباط المدير التنفيذي لشركة UNIVERSAL MUSIC بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، پاتريك بولوس.

وتباحث الطرفان حول فرص الشراكة والاستثمار بالمغرب لاسيما وأن UNIVERSAL MUSIC تعد من الشركات الكبرى في العالم.

وفي هذا الصدد أكد المدير التنفيذي للشركة أن “يونيڤرسال” تعتبر المغرب مكانا محوريا ومركزيا لتطوير الصناعات الموسيقية، نظرا لقيمة التراث الموسيقي الذي تعرفه بلادنا إضافة للجيل الجديد من الشباب والشابات الفنانين في هذا المجال والذين ذاع صيتهم بمختلف بقاع العالم.

من جانبه، شدد بنسعيد، على أن المغرب يتيح فرص استثمار هامة، ويشتغل الآن على تجويد ترسانته القانونية في مجال الاستثمار، ودعم الاستثمارات الأجنبية التي من شأنها خلق فرص شغل وتطوير الاقتصاد.

كما كان اللقاء فرصة لتقريب وجهات النظر فيما يخص تطوير الصناعات الثقافية وكيفية تطويرها بالمغرب خاصة مجال توزيع الحقوق، وكذلك للاتفاق على جعل مكتب الشركة في المغرب مركزا لكل الأعمال والمشاريع الممكن تطويرها في منطقة شمال إفريقيا.

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