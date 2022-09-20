الاكتظاظ يسم الدخول المدرسي بالبيضاء و عدد التلاميذ يتجاوز الخمسين ببعض الأقسام

2022-09-20 / 10:52
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

انظلق الموسم الدراسي الجديد بمختلف جهات المملكة و انطلقت معه مشاكل عديدة قد تعرقل كل الجهود التي تسعى لها الوزارة الوصية في موسم بطعم اسثتنائي.

و من بين المشاكل التي رافقت الدخول المدرسي لهذا العام ظاهرة الاكتظاظ خاصة بجهة الدار البيضاء سطات حيث أن الأمر لم يعد مقتصرا فقط على المؤسسات التعليمية داخل المدينة بل تجاوز ذلك ليصل لمدارس و إعداديات و ثانويات في جماعات قروية محيطة بالعاصمة الاقتصادية.

و في هذا الصدد، أكد مصدر مطلع أن بعض الأقسام بمؤسسات التعليم التأهيلي تجاوز عدد التلاميذ بها رقم الخمسين مما بات يطرح صعوبات كبيرة لهيئة التدريس المجبرة على التعامل مع هاته الإكراهات.

و أوضح ذات المصدر أن جماعات قروية تنتمي لجهة الدار البيضاء سطات تشهد اكتظاظا غير مسبوق، لدرجة أن بعض الثانويات لجأت للتقليص من الاكتظاظ عبر تفويت أقسام الجدوع المشتركة لإعداديات قريبة منها.

*الصورة من الأرشيف

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‫2 تعليقات

  1. الغريب في الامر ان السيد اخنوش بنيويورك يدعي ان المغرب احرز تقدما كبيرا في مجال التعليم و الصورة تؤكد عكس ذلك سياسة الماكياج و الكذب

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