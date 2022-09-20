تشافي يهدد بيكيه: لن تلعب معي

هبة بريس - وكالات

انضم تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة الإسباني إلى قائمة أعداء جيرارد بيكيه مدافع الفريق والقائد الثاني، بعدما تذمر الأخير من قلة دقائق لعبه، إذ أكد المدير الفني لزميله السابق بأنه سيلعب مستقبلاً أقل من أي وقت سابق، في توتر واضح بين علاقة الزميلين السابقين.

ولم يبدأ بيكيه أساسياً في أي مباراة لبرشلونة خلال الموسم الحالي، وتحول إلى الخيار الخامس في خط الدفاع بعد رونالد أراوخو وإيريك غارسيا وجول كوندي وأندرياس كريستينسن.

وكشفت صحيفة “سبورت” الكاتالونية يوم الاثنين أن جيرارد بيكيه (35 عاماً) تذمر من قلة دقائق لعبه عقب هزيمة الفريق أمام بايرن ميونخ، وسمعه تشافي الذي استشاط غضباً وأوقفه قبل أن يقول له “والآن ستلعب أقل مما كنت تلعبه”.

وواصلت الصحيفة: العلاقة بين المدرب ومدافعه المخضرم باتت متوترة للغاية، وكذلك النادي الذي يريد التخلص من راتب بيكيه الضخم والمبالغ التي يدين بها للمدافع الدولي السابق (52 مليون يورو) تمثل رواتب متأخرة.

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