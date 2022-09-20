تشافي يهدد بيكيه: لن تلعب معي
انضم تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة الإسباني إلى قائمة أعداء جيرارد بيكيه مدافع الفريق والقائد الثاني، بعدما تذمر الأخير من قلة دقائق لعبه، إذ أكد المدير الفني لزميله السابق بأنه سيلعب مستقبلاً أقل من أي وقت سابق، في توتر واضح بين علاقة الزميلين السابقين.
ولم يبدأ بيكيه أساسياً في أي مباراة لبرشلونة خلال الموسم الحالي، وتحول إلى الخيار الخامس في خط الدفاع بعد رونالد أراوخو وإيريك غارسيا وجول كوندي وأندرياس كريستينسن.
وكشفت صحيفة “سبورت” الكاتالونية يوم الاثنين أن جيرارد بيكيه (35 عاماً) تذمر من قلة دقائق لعبه عقب هزيمة الفريق أمام بايرن ميونخ، وسمعه تشافي الذي استشاط غضباً وأوقفه قبل أن يقول له “والآن ستلعب أقل مما كنت تلعبه”.
وواصلت الصحيفة: العلاقة بين المدرب ومدافعه المخضرم باتت متوترة للغاية، وكذلك النادي الذي يريد التخلص من راتب بيكيه الضخم والمبالغ التي يدين بها للمدافع الدولي السابق (52 مليون يورو) تمثل رواتب متأخرة.
2 تعليقات
نعم فهنالك عدة
خبر خطير جدا و قد استفدنا منه الكثير و قد حزنا شدا لأن هنالك عدة ألقاب يحصلون عليه المنتخب المغربي للقاعة المغطات داخل القاعة مع لعب ضد المنتخبات الاخرة مرحبا مليون دولار أمريكي مرحبا مليون دولار أمريكي في لدجيب و كأس أفريقيا في لدجيب و كأس أفريقيا في العمل حيت يقومو بترقيتهم على حسب الدرجات في العمل و اجراء ترقية يكون على جميع العمال في العمل حيت مرحبا بك في وقت لاحق على كل حال الدنيا يا غالي ربنا يسعدك ويحفظك يارب دايما تكوني في لدجيب رغم الصعوبات و شكرا
إلى المعلق رقم واحد آش هاذ اللغة باش كتكلم ما فهمنا والو