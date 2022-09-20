اقتحام مسكن طبيبتين صينيتين بمستشفى سطات يطيح بشاب

محمد منفلوطي_ هبة بريس

علمت هبة بريس من مصادرها، أن يقظة حراس الأمن الخاص المرابطين بالباب الرئيسي لمركب الاستشفائي الحسن الثاني بسطات، مكنت من تعقب شاب في عقده الثاني تسلل خفية مسكن وظيفي لطبيبتين صينيتين تشتغلان بمستشفى الحسن الثاني بسطات، يشتبه فيه باقتحام المنزل والسطو على هاتفين نقالين، حيث جرى توقيفه من قبل رئيس الأمن الخاص وربط الاتصال بالمصالح الأمنية التي انتقلت إلى عين المكان واقتادته للتحقيق معه تحت اشراف النيابة العامة المختصة التي أمرت بوضعه تحت تدابير الحراسة النظرية إلى حين البت في قضيته.

وأضافت مصادرنا، أن المشتبه فيه العشريني، قصد المستشفى بعد أن أخبر حراس الأمن الخاص المرابطين بالباب الرئيسي كونه في حاجة ماسة لاجراء تحاليل طبية، قبل أن يغير اتجاهه صوب السكن الوظيفي الخاص بالأطباء الصينيين الذين تربط دولتهم والمغرب اتفاقية تعاون في المجال الطبي، ليتسلل إلى داخل المنزل ويقوم بعملية تفتيش مكنته من العثور على هاتفين من الطراز الرفيع.

محققو الأمن التابعين للشرطة القضائية، وسعوا من دائرة البحث والتحري، والاستماع إلى المشتبه فيه الرئيسي، والطبيبتين المعنيتين بالأمر، بمعية رئيس الأمن الخاص الذي أدلى بشهادته في الموضوع في محاضر رسمية، قبل أن يتم تسليم الطبيبتين هاتفيهما بعد توقيعهما على محضر التسليم، في انتظار عرض المشتبه فيه على أنظار العدالة.

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