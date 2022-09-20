تونس.. شرطة مكافحة الإرهاب تحتجز رئيس الوزراء السابق

2022-09-20 / 09:17
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هبة بريس - وكالات

قال محامون إن شرطة مكافحة الإرهاب في تونس قررت احتجاز رئيس الوزراء السابق والقيادي بحزب النهضة علي العريض لمدة يوم بعد ساعات من التحقيق معه بشبهة تسفير متشددين إلى سوريا.

وأكد المحامي مختار الجماعي لرويترز، أن العريض سيمثل أمام قاض بقطب مكافحة الإرهاب، الأربعاء.

وفي نفس القضية، أجلت الشرطة التحقيق مع رئيس النهضة ورئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي إلى منتصف نهار الثلاثاء بعد الانتظار نحو 14 ساعة الاثنين داخل ثكنة بوشوشة.

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‫11 تعليقات

  3. لم يعد الامان والثقة في البلدان العربية سوى الفساد واكل المال العام..

  4. كل حزب ثبت تورطه في قضايا السرقة والفساد وماشابه ذالك يجب ان ينال عقابه..

  10. تتوقعون من انقلابي أن يكون عادلا، لو كان يعرف العدل والقانون لما انقلب على الديمقراطية

  11. قيس اغرق البلاد في طابور لاينتهي على المواد الغذائية وبذلك يطبق التجربة لدويلة الكابرنات.ربما يسلك نفس سياسة السيسي للقضاء على المعارضة.

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