تونس.. شرطة مكافحة الإرهاب تحتجز رئيس الوزراء السابق
هبة بريس - وكالات
قال محامون إن شرطة مكافحة الإرهاب في تونس قررت احتجاز رئيس الوزراء السابق والقيادي بحزب النهضة علي العريض لمدة يوم بعد ساعات من التحقيق معه بشبهة تسفير متشددين إلى سوريا.
وأكد المحامي مختار الجماعي لرويترز، أن العريض سيمثل أمام قاض بقطب مكافحة الإرهاب، الأربعاء.
وفي نفس القضية، أجلت الشرطة التحقيق مع رئيس النهضة ورئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي إلى منتصف نهار الثلاثاء بعد الانتظار نحو 14 ساعة الاثنين داخل ثكنة بوشوشة.
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11 تعليقات
الدول العربية بعد الربيع العربي اصبحت مهزله..
حزب النهضة تركوا تونس جثة هامدة ..
لم يعد الامان والثقة في البلدان العربية سوى الفساد واكل المال العام..
كل حزب ثبت تورطه في قضايا السرقة والفساد وماشابه ذالك يجب ان ينال عقابه..
التحقيق سيكشف ما مدى تورط حزب النهضة في شبهات الفساد..
الاحزاب كلها عملة لوجه واحد..
الشعوب العربية فقد المصداقية في الاحزاب كلها ..
على الشرطة القضائية التونسية ان تقوم بتطوير تونس من الفساد ..
حسبي الله ونعم الوكيل في كل الاحزاب السياسية ..
تتوقعون من انقلابي أن يكون عادلا، لو كان يعرف العدل والقانون لما انقلب على الديمقراطية
قيس اغرق البلاد في طابور لاينتهي على المواد الغذائية وبذلك يطبق التجربة لدويلة الكابرنات.ربما يسلك نفس سياسة السيسي للقضاء على المعارضة.