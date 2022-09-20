طقس الثلاثاء.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الثلاثاء، أن تتشكل كتل ضبابية وضباب محلي بكل من الواجهة المتوسطية، والسهول الشمالية والوسطى وشمال المنطقة الشرقية، فضلا عن نزول بعض القطرات المطرية المتفرقة بالجنوب-الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية.

كما ستهم أمطار أو زخات مطرية متفرقة مرتفعات الأطلس المتوسط، فيما ستكون السماء قليلة السحب الى غائمة جزئيا بمرتفعات الاطلس الكبير، والسهول المجاورة، والمنطقة الشرقية والريف، مع تسجيل هبات من الرياح القوية نوعا ما بالسواحل الجنوبية والجنوب-الشرقي، وتناثر حبات من الغبار محليا.

وستراوح درجات الحرارة الدنيا، مابين 09 و 15 درجة بمرتفعات الأطلس، و مابين 22 و 27 درجة بالجنوب-الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 15 و 22 درجة في ما تبقى من أرجاء المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستعرف انخفاضا طفيفا شرق البلاد.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وما بين كاب سبارتيل والداخلة، فيما سيكون قليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0