قتلوا الكلاب وسرقوا العجول….الفراقشية يضربون ببرشيد

2022-09-19 / 23:58
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محمد منفلوطي_ هبة بريس

علمت هبة بريس من مصادرها، أن عصابة الفراقشية ضربت بقوة بمنطقة جماعة لمباركيين إقليم برشيد، حيث هاجموا دوارا ليلا وقاموا بالسطو على احدى الاسطبلات بعد قتلهم للكلاب.

وأضافت ذات المصادر، أن دوار أولاد غفير التابع لجماعة لمباركين باقليم برشيد، كان مسرحا لهذه الهجمة الاجرامية من قبل عصابة الفراقشية الأحد الماضي، استهدفت خلالها اسطبلا وقامت بسرقة عجلين، ضمن حادث خلف حالة من الاستياء والهلع بين صفوف الساكنة.

وفي هذا السياق، طالب العديد من التجمعات السكانية بتراب إقليم برشيد ، بضرورة توفير دوريات للدرك الملكي ليلا لوضع حد لنشاط هذه العصابلت التي تنشط خلال هذا الموسم.

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