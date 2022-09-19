جدولة خاصة لتوزيع الماء الشروب…توضيح رسمي في المزاعم

هبة بريس

كذب المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب كل ما يروج حول وضع جدولة خاصة لتوزيع الماء الشروب بمختلف المدن المغربية الكبرى.

وأشار المكتب في بلاغ له، أن “بعض الجرائد والمواقع الإلكترونية تداولت أخبارا تفيد بأن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يعتزم وضع جدولة خاصة بساعات التزود بالماء الشروب بمختلف المدن المغربية الكبرى ابتداء من الأسبوع الجاري”.

وحول هذا الموضوع، يضيف البلاغ، “ينفي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بشكل قاطع هذه الإشاعات والمغالطات ويكذب كل ما يروج من أخبار زائفة حول وضع جدولة لتوزيع الماء الشروب بمختلف المدن الكبرى”.

كما أكد المكتب أنه “لم يتم التواصل معه من طرف أي وسيلة من وسائل الإعلام قبل نشر هذا الخبر وأنه لم يصدر أي تصريح أو بلاغ بهذا الخصوص”.

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