وزير بالبيرو يستهجن مزاجية الرئيس حيال قضية الصحراء المغربية

2022-09-19 / 20:43
11
هبة بريس _ الرباط

استهجن وزير الخارجية البيروفي السابق، ميغيل رودريغيز ماكاي، مزاجية الرئيس بيدرو كاستييو بشأن سحب اعتراف البيرو ب”الجمهورية الصحراوية” الوهمية، مضيفًا أن رئيس الدولة قد فهم جيدا أن الكيان المزعوم لا وجود له على مستوى القانون الدولي.

وقال الرئيس السابق للدبلوماسية البيروفية، في حوار مع صحيفة إنفوباي الرقمية تم نشره اليوم الاثنين، إن “سحب الاعتراف بالجمهورية الصحراوية كان قرار بيدرو كاستييو”.

وكسر ميغيل رودريغيز ماكاي الصمت الذي لازمه منذ استقالته من منصبه، بسبب الخلافات مع رئيس الدولة حول توجه دبلوماسية بلاده بشأن الجمهورية الوهمية، و مواضيع أخرى.

واستحضر ماكاي، خلال هذا الحوار، لأول مرة السياق الذي جاء فيه، يوم 18 غشت الماضي ، قرار سحب اعتراف البيرو بالجمهورية الوهمية، قبل أن تعيد هذه الدولة النظر في قرارها بعد حوالي عشرين يومًا لتقدم بذلك صورة سيئة عن دبلوماسيتها التي كانت تحظى بالاحترام ذات زمن مضى.

“لقد كان قرارا لبيدرو كاستييو. السياسة الخارجية يتم توجيها من قبل الرئيس. الخارجية قامت باستعراض الأخطاء التي ارتكبت. (…) لقد شرحت للرئيس وفريقه، المتواجد في قصر الحكومة، أنه في الواقع ، فإن الجمهورية الصحراوية المزعومة هي نتيجة لمسلسل أعدته البوليساريو، بدعم من الجزائر، وأن الشعب الصحراوي يبلغ قرابة 400 ألف شخص، منهم 360 ألفًا يوجدون في الصحراء المغربية وحوالي 40 ألفًا في تندوف ، في الأراضي الجزائرية. “أين هي الدولة الصحراوية؟”، يتساءل ماكاي رودريغيز، موضحًا أن “العنصر الأساسي لقيام دولة ما هو وجود أمة وأرض”.

وأكد رودريغيز ماكاي أنه “قدم هذا التفسير لرئيس الدولة، الذي فهمه وقال له حرفياً” لنمضي قدماً “لتفعيل عملية سحب الاعتراف” بالجمهورية الوهمية.

واستند في حجته إلى حقيقة أنه “أكاديمي وباحث، وخبير في القانون الدولي، وقد توصلت إلى الاستنتاجات التي بسطتها أمام الرئيس. (…) بفضل امتلاك رؤية واضحة للقانون الدولي حول ما تعنيه الصحراء المغربية ، سيكون من غير المنسجم بالنسبة لي أن أتبنى موقفا مخالفا” لهذه القناعات

ما رأيك؟
المجموع 2 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مطالب باتخاذ تدابير استعجالية للقضاء على ظاهرة الكلاب الضالة

مطالب باتخاذ تدابير استعجالية للقضاء على ظاهرة الكلاب الضالة

2022-09-19 / 21:31
Photo of إسرائيل تعتمد تعيين سفيرة جديدة في تركيا

إسرائيل تعتمد تعيين سفيرة جديدة في تركيا

2022-09-19 / 20:31
Photo of المغرب ينال شهادة قبول معيار “بيو-ماروك”

المغرب ينال شهادة قبول معيار “بيو-ماروك”

2022-09-19 / 20:23
Photo of رفض منح المغاربة التأشيرة يصل إلى مكتب الاتحاد الأوروبي

رفض منح المغاربة التأشيرة يصل إلى مكتب الاتحاد الأوروبي

2022-09-19 / 19:59
Photo of “دور الأعراف في فض المنازعات بالاقاليم الجنوبيه للمملكة” محور ندوة وطنية بالسمارة

“دور الأعراف في فض المنازعات بالاقاليم الجنوبيه للمملكة” محور…

2022-09-19 / 18:55
Photo of مراسيم جنازة الملكة اليزابيث ..الأمير مولاي رشيد يحضر حفل استقبال أقامه الملك تشارلز الثالث

مراسيم جنازة الملكة اليزابيث ..الأمير مولاي رشيد يحضر حفل…

2022-09-18 / 22:42
Photo of عمرها حوالي الفي عام ..اكتشاف ساعة شمسية تعود إلى العهد الروماني

عمرها حوالي الفي عام ..اكتشاف ساعة شمسية تعود إلى…

2022-09-18 / 20:54
Photo of الوينرز ترد بعد منعها: “ما ذنبنا في عدم توفر مدينة خريبكة على ملعب كبير؟”

الوينرز ترد بعد منعها: “ما ذنبنا في عدم توفر…

2022-09-16 / 13:55
Photo of “مشروع ريديب”..المغرب يحرز إنجازات إيجابية في مجال حماية الطفولة

“مشروع ريديب”..المغرب يحرز إنجازات إيجابية في مجال حماية الطفولة

2022-09-12 / 17:24
Photo of “ألزا ” خريبكة ..”رابح رابح ” تعزل ساكنة “ومطالب بتقوية الخطوط

“ألزا ” خريبكة ..”رابح رابح ” تعزل ساكنة “ومطالب…

2022-09-12 / 12:06

‫11 تعليقات

  5. المغرب في صحرائه و الصحراء في مغربها ،و لا أهمية للبيرو و لا للكراغلة و لا أي أحد

  6. اصلا البيرو نهار يطلع اليسار ينحازو للجزائر ونهار يطلع اليمين للحكم ينحاز للمغرب

  9. أودي الصحرا راها فى مغربها لسخن عليه راسو إجى ياكل لعصا مرحبا بيه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق