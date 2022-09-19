أخنوش من نيويورك …المغرب سيقدم مشروعه الكبير لإصلاح التعليم

2022-09-19 / 18:51
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هبة بريس _ الرباط

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين بنيويورك، أن المغرب سيقدم خلال قمة الأمم المتحدة حول “تحويل التعليم”، مشروعه الكبير لإصلاح منظومة التربية والتعليم، الذي تم إعداده وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وقال أخنوش في تصريح للصحافة، عقب الجلسة الافتتاحية للاجتماع رفيع المستوى لهذا الحدث العالمي، “بهذه المناسبة، سنقدم المشروع الكبير الخاص بقطاع التعليم الذي سيتم تنفيذه في بلادنا، وكذا أولويات المملكة في هذا المجال”.

وسيقدم أخنوش، بعد زوال اليوم الاثنين، مداخلة، في إطار هذه القمة.

وأبرز، من جانب آخر، أن المناقشة العامة خلال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تنطلق غدا الثلاثاء، ستشكل فرصة بالنسبة للمغرب لتقديم مواقفه بشأن مختلف القضايا الوطنية والدولية.

وأضاف أخنوش، الذي يترأس الوفد المغربي إلى هذا الحدث العالمي، بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن الشق رفيع المستوى من الجمعية العامة يشكل موعدا ذا أهمية كبرى، بالنظر للأزمات الطاقية والغذائية والمناخية التي يشهدها العالم اليوم.

وفي تصريح مماثل، قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، إنه يتم التركيز، خلال هذه القمة، على خارطة الطريق التي أعدها المغرب تحت التوجيهات الملكية السامية، والتي تتماشى يضيف بنموسى، مع النموذج الذي قدمه الأمين العام للأمم المتحدة خلال الاجتماع رفيع المستوى لقمة “تحويل التعليم”.

ولاحظ، في هذا الصدد، أن الأمين العام الأممي أبرز على الخصوص أهمية جودة تعليم وتمدرس الأطفال، أيا كان وضعهم، وكذا ضرورة تزويد الأطفال المتمدرسين بالأدوات الكفيلة بمساعدتهم على تطوير مهاراتهم وقدراتهم بشكل كامل. وأضاف الوزير أن المسؤول الأممي أبرز أيضا الجانب المرتبط بالمعلمين وسبل تحسين كفاءاتهم.

وفي مداخلته، قال غوتيريش إن هذه القمة لا يمكن أن تحقق أهدافها الشمولية إلا من خلال إطلاق دينامية تحرك عالمي، مشددا على ضرورة تعبئة الحكومات والشباب والمجتمع المدني والمعلمين وأرباب المقاولات والمانحين.

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‫10 تعليقات

  3. إصلاح سياسة رجال التعليم الذين تركوا تعليم أبناء الشعب و ذهبوا يتهافتون إلى التعليم الحر لجني المال على حساب الطبقة الفقيرة.

  4. الانطلاقة في اصلاح التعليم هي جزء من اصلاح انسان والانطلاقة تكون من البيت والأسرة ثم الشارع وصولا الى الاستاذ والمدرسة

  5. يجب على الكل ان يساهم في اصلاح التعليم ابتدءا من الاسرة وجمعية الآباء والمدرسين والمفتشين والاكاديمية

  7. لا زال الدلاح المغربي الذي اقبرته في سجل انجازاتك مشروع المغرب الاخضر،
    الى جانب التين الشوكي او الزعبول او مايسمى الهندية
    و لا ننسى بطبيعة الحال القمح المغربي
    اينما وضعت يدك يموت الزرع والحصاد
    ابتعد عن التعليم

  9. لدينا تعليمان تعليم منظم يسير على الطرق المرجوة وله نتائج مشرفة هو التعليم الخصوصي ولدينا تعليم فاشل منحط نتائجه كارثية هو التعليم العمومي..في وسع وزارة التربية الوطنية أن تجعل العمومي على شكل الخصوصي بالمراقبة والتيسير الجيد أن كان للوزارة نية الإصلاح.

  10. الإصلاح بدأه من راسك نيت…شبعتي فلوس على ظهر الشعب و جاي باغي تصلح أش عندك ما تصلح…. فاقد الشيء لا يعطيه

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