ابراهيم سعدون ..محكمة تجدد المهلة المحددة لتقديم النقض في حكم الإعدام
هبة بريس _ الرباط
أعلنت المحكمة العليا لجمهورية دونيتسك الشعبية تجديد المهلة المحددة لتقديم استئناف بالنقض بحق المواطن المغربي سعدون إبراهيم المحكوم عليه بالإعدام.
وكانت محكمة دونيتسك قد أصدرت حكما بالإعدام في الـ9 من يونيو الماضي على ثلاثة مواطنين أجانب قبض عليهم في ماريوبول منتصف شهر نيسان.
وهم البريطانيان شون بينر وأيدن أسلين والمغربي سعدون إبراهيم. حيث اعترفوا بمشاركتهم في العدوان المسلح الذي شنته أوكرانيا على جمهورية دونيتسك.
وفي وقت سابق كان محامي دفاع المغربي سعدون إبراهيم قد قدم استئنافا ضد حكم الإعدام الذي صدر في حق موكلة.
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المجموع 13 آراء
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10 تعليقات
اللهم فك اسره وضيقه وفرج كربه ورجعه لوالديه سالما معافى..
اللهم فك اسره وارجعه الى ذويه سالما ..
اللهم احفظه كما حفظت به الذكر الحكيم ..
سعدون مفخرة للمغاربة بثباته وشجاعته رغم صغره ورغم الحكم عليه بالباطل بالإعدام نفتخر به..
اللهم نجيه كما نجيت يونس من فم الحوت ياارحم الراحمين..
على الحكومة المغربية التدخل لإنقاذ حياته لانها في خطر..
اطلب من العالي القدير ان يفرج عنه انشاء الله يارب العالمين..
اللهم إنا استودعناك شباب وشابات المسلمين في كل مكان. اللهم رده الى اهله مردا جميلا..
نتمنى عودة ابراهيم إلى حضن الوطن الأم وحضن والديه إن شاءالله..
لايمكن الحكم عليه بالاعدام ان شاء الله سيفك اسره..