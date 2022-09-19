ابراهيم سعدون ..محكمة تجدد المهلة المحددة لتقديم النقض في حكم الإعدام

2022-09-19 / 18:41
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هبة بريس _ الرباط

أعلنت المحكمة العليا لجمهورية دونيتسك الشعبية تجديد المهلة المحددة لتقديم استئناف بالنقض بحق المواطن المغربي سعدون إبراهيم المحكوم عليه بالإعدام.

وكانت محكمة دونيتسك قد أصدرت حكما بالإعدام في الـ9 من يونيو الماضي على ثلاثة مواطنين أجانب قبض عليهم في ماريوبول منتصف شهر نيسان.

وهم البريطانيان شون بينر وأيدن أسلين والمغربي سعدون إبراهيم. حيث اعترفوا بمشاركتهم في العدوان المسلح الذي شنته أوكرانيا على جمهورية دونيتسك.

وفي وقت سابق كان محامي دفاع المغربي سعدون إبراهيم قد قدم استئنافا ضد حكم الإعدام الذي صدر في حق موكلة.

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