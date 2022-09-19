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” نانسي الفرنسية” تحتضن لقاء حول مشروع الحكم الذاتي في الصحراء

2022-09-19 / 18:21
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هبة بريس _ الرباط

تم، أول أمس السبت في نانسي (شمال-شرق فرنسا)، تنظيم لقاء حول مشروع الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب لتسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية بشكل نهائي.

وتميز هذا اللقاء، الذي نظم بمبادرة من الجمعية الصحراوية لمشروع الحكم الذاتي والتنمية المستدامة، بعقد سلسلة من الأنشطة، منها معرض للحرف اليدوية بالأقاليم الجنوبية وندوات.

وتناول الكلمة خلال هذه الندوة العضو المؤسس السابق بـ “البوليساريو”، محجوب السالك، والخبير السياسي الفرنسي-السويسري، جان ماري هيدت، والباحث بالمركز متعدد التخصصات للبحث والمبادرة (باريس)، محمد مريزيقة، ورئيسة المرصد الدولي للسلم والديمقراطية وحقوق الإنسان بجنيف، عائشة دويهي.

وناقش اللقاء على وجه الخصوص، الجانب التاريخي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية والسياق الذي اختار فيه السيد السالك التخلي عن المشروع الانفصالي، وكذلك التزامه بالدفاع عن مشروع الحكم الذاتي وتعزيزه.

كما سلط المتدخلون الضوء على مضمون مشروع الحكم الذاتي، واستنكروا الظروف المعيشية للسكان المحتجزين في مخيمات تندوف على الأراضي الجزائرية، وكذا الانتهاكات المتكررة والممنهجة لحقوقهم الإنسانية الأساسية، وخاصة الأطفال.

وتميز اللقاء بتقديم شهادات لثلاثة نشطاء صحراويين وتبادل النقاش بين المتدخلين والجمهور الحاضر.

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‫5 تعليقات

  3. لا نحتاج الى قرارات من دول اخرى عن مصير الصحراء فنحن نعلم علم اليقين ان الصحراء في مغربها

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