الأول منذ 2018.. إسرائيل تعين سفيرة لها في تركيا

2022-09-19 / 16:15
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هبة بريس - وكالات

قررت لجنة التعيينات في وزارة الخارجية الإسرائيلية، الإثنين، تعيين إيريت ليليان سفيرة في تركيا.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، الرسمية، الإثنين: “قررت وزارة الخارجية تعيين إيريت ليليان سفيرة في أنقرة، في أول تعيين من نوعه منذ العام 2018”.

وتشغل ليليان حاليا منصب القائمة بأعمال سفارة إسرائيل في أنقرة.

وكانت إسرائيل وتركيا قد أعلنتا منتصف الشهر الماضي عن قرارهما تبادل السفراء.

ولم تعلن تركيا حتى الآن عن اسم سفيرها الجديد في تل أبيب.

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