كورونا بالمغرب.. تسجيل 6 إصابات جديدة خلال 24 ساعة

2022-09-19 / 15:57
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هبة بريس

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الإثنين، عن تسجيل 6 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19)، مقابل تعافي 18 شخصا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و791 ألف و833 أشخاص تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و395 ألف 884 شخصا، مقابل 24 مليون و901 ألف و571 شخصا تلقوا الجرعة الأولى.

وتلقى 46 ألف و717 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

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