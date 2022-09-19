بطولة إفريقيا للملاكمة.. المنتخب المغربي يحرز 9 ميداليات

2022-09-19 / 14:30
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هبة بريس

أحرز المنتخب المغربي للملاكمة تسع ميداليات (2 ذهبية و5 فضية و2 برونزية) خلال بطولة إفريقيا، التي إحتضنتها مدينة مابوتو بالموزمبيق، وذلك في الفترة الممتدة مابين 9 و18 شتنبر الجاري.

وعادت الميداليتان الذهبيتان لحمزة البربري في وزن 71 كلغ، ووصيفة بطلة العالم بإسطنبول ،خديجة المرضي، في وزن أكثر من 81 كلغ.

أما الميداليات الفضية الخمس فنالها كل من شيماء غدي (وزن 60 كلغ) ورباب شضار (وزن 50 كلغ) وسعيد مرتجي (وزن 51 كلغ) وإدريس غرومي (وزن 75 كلغ) ومحمد الصغير (وزن 80 كلغ).

وكانت الميداليتان البرونزيتان من نصيب وداد برطال (وزن 57 كلغ) وعبد الحق ندير (وزن 63.5 كلغ).
وعرفت هذه التظاهرة القارية مشاركة 24 منتخبا منها على الخصوص مصر والسودان والصومال والموزمبيق والسنغال وغامبيا والكونغو الديمقراطية وغينيا وجنوب إفريقيا ومالى وأوغندا وكينيا وبوروندى وزامبيا وجمهورية إفريقيا الوسطى والرأس الأخضر وسيراليون.

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