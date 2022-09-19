المغرب يحصل على نظام إسرائيلي للحرب الإلكترونية “Alinet”

هبة بريس

كشف موقع “اسرائيل ديفنس”، أن المغرب سيحصل على أنظمة استخبارات سرية للحرب الإلكترونية ” Alinet ” من شركة “إلبيط” Elbit العالمية الإسرائيلية.

و تمكن هذه الأنظمة من جمع ذكاء إشارات الردار وتحديد الترددات المنبعثة من ردارات أنظمة الدفاع الجوي.

وفي هذا الصدد. قالت الشركة في بيان: “كجزء من العقد، ستزود Elbit Systems وحدات EW و SIGINT الأرضية المجهزة بوسائل دعم إلكترونية وإجراءات مضادة إلكترونية وأنظمة قيادة وتحكم. ستخلق هذه الوحدات صورة أرضية وجوية سلبية شاملة وتوفر نظامًا إلكترونيًا للمعركة، مما يتيح استجابة فعالة للتهديدات الجوية والبرية”.

وأضافت أن « النظام مخصص لجمع إشارات الرادار ومهام الـ SIGINT لتحديد الترددات المنبعثة من رادارات أنظمة الدفاع الجوي، ويمكنه جمع إشارات الراديو والرادار الكهرومغناطيسية.

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