المغرب يحصل على نظام إسرائيلي للحرب الإلكترونية “Alinet”
هبة بريس
كشف موقع “اسرائيل ديفنس”، أن المغرب سيحصل على أنظمة استخبارات سرية للحرب الإلكترونية ” Alinet ” من شركة “إلبيط” Elbit العالمية الإسرائيلية.
و تمكن هذه الأنظمة من جمع ذكاء إشارات الردار وتحديد الترددات المنبعثة من ردارات أنظمة الدفاع الجوي.
وفي هذا الصدد. قالت الشركة في بيان: “كجزء من العقد، ستزود Elbit Systems وحدات EW و SIGINT الأرضية المجهزة بوسائل دعم إلكترونية وإجراءات مضادة إلكترونية وأنظمة قيادة وتحكم. ستخلق هذه الوحدات صورة أرضية وجوية سلبية شاملة وتوفر نظامًا إلكترونيًا للمعركة، مما يتيح استجابة فعالة للتهديدات الجوية والبرية”.
وأضافت أن « النظام مخصص لجمع إشارات الرادار ومهام الـ SIGINT لتحديد الترددات المنبعثة من رادارات أنظمة الدفاع الجوي، ويمكنه جمع إشارات الراديو والرادار الكهرومغناطيسية.
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3 تعليقات
للأسف جميع الجيران العرب متخاصمين الكل يشتري الأسلحة بأموال ثروات بلدانهم، ومن المستفيد صانع السلاح، بعد سنين ثروات بلدانهم بَاحْ، والاسلحة تصبح انذاك خردة… المرجو من الدول العربية الاستثمار في الإنسان حتى يصبح هو بالفعل من ينتج… لابقايتوا هاكذا غير نصلوا عليكم صلاة الجنازة…
أحسنتم حسن جدا
ليس للمغرب أي خيار غير التسلح بأحدث السلاح
مادامه مهدد من طرف الجار الحقود
ف المغرب ملزم ان يتسلح بكل انواع السلاح المتطور ك صواريخ المتوسطة والبعيدة المدى وما الى ذلك
حسن جدا و الشعب المغربي يطلب المزيد من الصفقات بالخصوص القبة الحديدية لأننا محشورين بجوار السوء والحسد والمغرب ملزم من أي وقت مضى بتسلح للتصدي لأعداء الوطن و الأمة العربية الإسلامية