بايدن: لم أحسم قرار ترشحي للرئاسة لولاية ثانية

هبة بريس - وكالات

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، أنه لم يقرر بعد إذا كان سيترشح لولاية رئاسية ثانية عام 2024. وقال بايدن لبرنامج “60 دقيقة”، إن إعادة الترشح هي “نية” موجودة لديه، مضيفاً “غير أنها مجرد نية، لكن هل هو قرار نهائي بأنني سأترشح مجددا؟ يبقى أن نرى ذلك”.

واعتبر بايدن، في مقابلة بثتها محطة “سي بي إس”، أنه “من المبكر جداً” الحديث عن الترشح لولاية ثانية، واصفاً نفسه بأنه شخص “يحترم القدر كثيراً”.

وبايدن هو الرئيس الأكبر سناً في تاريخ الولايات المتحدة، وسيبلغ الثمانين في 20 نوفمبر.

وسيكون في الثانية والثمانين من عمره في بداية ولاية رئاسية ثانية محتملة، وفي السادسة والثمانين في نهايتها.

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