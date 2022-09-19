اعترض سبيل المارة بالعنف.. توقيف شخص بالرصاص في سلا

هبة بريس

اضطر مفتش شرطة يعمل بمنطقة أمن العيايدة بمدينة سلا لاستخدام سلاحه الوظيفي بشكل احترازي، صباح اليوم الاثنين 19 شتنبر الجاري، وذلك في تدخل أمني لتوقيف شخص من ذوي السوابق القضائية، يبلغ من العمر 28 سنة، عرّض أمن المواطنين وسلامة عناصر الشرطة الجسدية لاعتداء جدي وخطير بواسطة السلاح الأبيض.

وكانت دورية للشرطة القضائية قد تدخلت من أجل ضبط المشتبه فيه وشريكه بعد ضبطهما في حالة تلبس باعتراض سبيل المارة باستعمال العنف بشارع ابن الهيثم بمنطقة العيايدة، غير أنه رفض الامتثال وأبدى مقاومة عنيفة باستعمال السلاح الأبيض، الأمر الذي اضطر مفتش شرطة من عناصر الدورية لاستعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصة تحذيرية لتفادي الخطر الناجم عن هذا الاعتداء.

وقد مكن هذا الاستعمال الاضطراري للسلاح الوظيفي من تحييد الخطر الناتج عن المشتبه فيه وتوقيفه وحجز السلاح الأبيض المستعمل من قبله، قبل أن تسفر عملية الجس الوقائي عن العثور بحوزته على 15 قرص طبي مخدر.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل تحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه، فيما تتواصل العمليات الأمنية من أجل توقيف شريكه بعد تحديد هويته بشكل كامل.

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