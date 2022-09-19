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البيضاء.. إحباط محاولة للهجرة السرية وتوقيف 16 مرشحا

2022-09-19 / 11:25
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هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة عين السبع بمدينة الدار البيضاء، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين 19 شتنبر الجاري، من إحباط تنفيذ عملية للهجرة غير المشروعة عبر المسالك البحرية.

وقد جرى تنفيذ هذه العملية الأمنية بشاطئ عين السبع بالدار البيضاء، حيث تم توقيف المشتبه فيه الرئيسي المتورط في تنظيم هده العملية، وبرفقته 16 مرشحا كانوا يستعدون للهجرة بطريقة غير مشروعة على متن قارب مطاطي مزود بمحرك جرى حجزه بعين المكان.

وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى قيام اثنين من بين الموقوفين بتسلق سور ناد رياضي بعين المكان، حيث تم الاستيلاء على القارب المطاطي بعد شل حركة حارس ليلي وتعريضه لاعتداء جسدي، وهو القارب الذي تم استخدامه في محاولة الهجرة غير المشروعة، قبل أن يسفر التدخل الفوري لعناصر الشرطة من إحباط هذه العملية.

ويجري إخضاع المنظم والمرشحين للهجرة غير الشرعية لإجراءات البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

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‫8 تعليقات

  3. على السلطات من الدركي الملكي والشرطة تشديد المراقبة على الذين يهاجرون الناس الضفة الأخرى..

  5. في ظل الأزمة التي تعرفها البلاد دون تدخل المسؤولين اصبحت الهجرة شرعية..

  7. يجب ان تكون حملة شرسة على المتاجرين في الهجرة غير الشرعية والحكم عليهم باقصى العقوبات..

  8. تعاطي الشباب للهجرة غير الشرعية نظرا لانعدام فرص الشغل وتزايد البطالة..

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