مشاركة متميزة لسفيرات مسارات ومسالك “رياضة ودراسة” في الملتقى الدولي ببلجيكا

2022-09-19 / 11:02
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هبة بريس

توجت تلميذات مسارات ومسالك “رياضة ودراسة”، إلهام التهامي من الثانوية التأهيلية عمر بن الخطاب بالرباط ورفيقة الحراق من الثانوية التأهيلية الرياضيين بالمديرية الإقليمية طنجة أصيلة وهبة معزيز من الثانوية التأهيلية الكندي ببركان، بالرتبة الأولى في سياق 4000 م، وذلك خلال مشاركتهن في الملتقى الرياضي والتربوي المدرسي الدوليShe runs-Active Girls’ Lead” “، الذي احتضنته مدينة بروكسيل ببلجيكا، من 12 إلى 17 شتنبر2022، وتمكن بذلك من إحراز كأس أفضل فريق مثالي (Fair play) ، وكذا الكأس المخصصة لسباق 4000 م.

كما شارك الوفد المغربي الذي مثل بلادنا في هذه التظاهرة الرياضية العالمية في ورشاتDesign sprint بمشروع متميز يهدف إلى تشجيع الفتاة المغربية بالقرى والمدن على ممارسة الرياضة، ويتعلق الأمر بكل من التلميذتين رفيقة الحراق وولاء مختاري عن الثانوية التأهيلية الرياضيين ممثلتين للمديرية الإقليمية طنجة أصيلة والتلميذة وئام الأندلسي عن الثانوية التأهيلية للاسلمى بالمديرية الإقليمية فاس، والتلميذة وصال بوالريش ممثلة الثانوية التأهيلية عمر بن عبد العزيز عن المديرية الإقليمية وجدة، وذلك خلال الندوة المنعقدة يوم السبت17 شتنبر 2022، بحضور مسؤولين وأعضاء المكتب التنفيذي للجامعة الدولية للرياضة المدرسية وباحثين وخبراء في مجال الرياضة.

وعرفت هذه التظاهرة العالمية مشاركة 350 تلميذة من 22 بلدا، بالإضافة إلى 2400 تلميذة من بلجيكا. كما تميزت بتنوع الأنشطة الرياضية والثقافية المبرمجة والرامية إلى تنمية مهارات التلميذات في مجال إعداد المشاريع وتعزيز التواصل بينهن.

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