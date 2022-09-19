إسرائيل تعتقل مدير المسجد الأقصى عمر الكسواني
اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، الإثنين، مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني، بعد مداهمة منزله في مدينة القدس الشرقية.
وقال شهود عيان لوكالة الأناضول إن قوات من الشرطة، حاصرت وداهمت منزل الشيخ الكسواني في بلدة الطور بالقدس الشرقية.
وأضاف شهود العيان أن الشرطة الإسرائيلية أجرت عمليات تفتيش في منزل الكسواني، وصادرت وثائق وجهاز حاسوب، قبل أن تعتقله.
ولم توضح الشرطة الإسرائيلية أسباب مداهمة واعتقال الكسواني.
ولكنّ هيئة البث الإسرائيلية، الرسمية، قالت، السبت، إن السلطات الإسرائيلية اتخذت قرارات باعتقال وإبعاد فلسطينيين من المسجد الأقصى استعدادا للأعياد الإسرائيلية.
وتبدأ نهاية الأسبوع الجاري أعياد رأس السنة العبرية ويوم الغفران والمظلة، التي تستمر 3 أسابيع.
وكانت جماعات يمينية إسرائيلية قد دعت إلى تكثيف الاقتحامات للمسجد الأقصى، خلال فترة الأعياد اليهودية.
وفي المقابل، دعت فعاليات فلسطينية إلى شد الرحال إلى المسجد الأقصى.
11 تعليقات
اللهم انا هذا لمنكر على المجتمع الدولي ان يتحرك اتجاه القدس والفلسطينين
حسبنا الله ونعم الوكيل في الصهاينة..
المسلمون يستطيعون أن يدافعون عن قضاياهم الإسلامية وخصوصا القضية الفلسطينية العادلة..
يجب شن حرب عالمية على إسرائيل.اللهم غلب اخواننا المسلمين على اعدائهم..
الى متى سيبقى الاسلام صامت عن حق المسلمين وقتلهم بغير حق من الخونة والعملاء ..
اللهم كن معهم وانصرهم واحفظهم بعينك التي لا تنام..
اللهم رد كيدهم في نحورهم وأرنا بهم عجائب قدرتك عاجل غير اجل يارب العالمين..
حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم انصر اخواننا في فلسطين المحتلة وجميع بقاع العالم..
قال تعالى «ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمين إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار»..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم..
اللهم اعز الاسلام والمسلمين وما النصر الا من عند الله..