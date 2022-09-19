إسرائيل تعتقل مدير المسجد الأقصى عمر الكسواني

هبة بريس - وكالات

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، الإثنين، مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني، بعد مداهمة منزله في مدينة القدس الشرقية.

وقال شهود عيان لوكالة الأناضول إن قوات من الشرطة، حاصرت وداهمت منزل الشيخ الكسواني في بلدة الطور بالقدس الشرقية.

وأضاف شهود العيان أن الشرطة الإسرائيلية أجرت عمليات تفتيش في منزل الكسواني، وصادرت وثائق وجهاز حاسوب، قبل أن تعتقله.

ولم توضح الشرطة الإسرائيلية أسباب مداهمة واعتقال الكسواني.

ولكنّ هيئة البث الإسرائيلية، الرسمية، قالت، السبت، إن السلطات الإسرائيلية اتخذت قرارات باعتقال وإبعاد فلسطينيين من المسجد الأقصى استعدادا للأعياد الإسرائيلية.

وتبدأ نهاية الأسبوع الجاري أعياد رأس السنة العبرية ويوم الغفران والمظلة، التي تستمر 3 أسابيع.

وكانت جماعات يمينية إسرائيلية قد دعت إلى تكثيف الاقتحامات للمسجد الأقصى، خلال فترة الأعياد اليهودية.

وفي المقابل، دعت فعاليات فلسطينية إلى شد الرحال إلى المسجد الأقصى.

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