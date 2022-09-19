اطلاق رصاص بمراكش
الصورة من الارشيف

الرصاص يلعلع بالقنيطرة لتوقيف شخص عرض مواطنين للخطر

2022-09-19 / 09:44
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هبة بريس

اضطر عناصر فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن القنيطرة لاستعمال أسلحتهم الوظيفية، وذلك خلال تدخل أمني لتوقيف شخص يبلغ من العمر 48 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة، عرض أمن المواطنين وعناصر الشرطة وسلامتهم الجسدية لاعتداء جدي وخطير باستعمال السلاح الأبيض.

وكانت دورية للشرطة قد تدخلت من أجل توقيف المشتبه فيه الذي كان في حالة سكر وأحدث الفوضى بالشارع العام بمنطقة “قصبة مهدية”، غير أنه واجه عناصر الدورية بمقاومة عنيفة باستعمال سلاح أبيض من الحجم الكبير، الأمر الذي اضطر موظفي شرطة لاستعمال أسلحتهما الوظيفية وإطلاق رصاصة تحذيرية قبل إصابة المشتبه فيه على مستوى أطرافه السفلى وخصره.

وقد مكن هذا الاستعمال الاضطراري للسلاح الوظيفي من تحييد الخطر الناتج عن المشتبه فيه وضبطه، خصوصا بعدما تدخل بعض من أفراد أسرته من أجل محاولة عرقلة إجراءات الضبط.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت المراقبة الطبية بالمستشفى الذي نقل إليه لتلقي العلاجات الضرورية، في انتظار إخضاعه لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.

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‫11 تعليقات

  3. على الإدارة العامة للأمن الوطني ان تكثف الجهود من أجل وضع الحد لهذا التسيب ..

  6. رسالة الى رجال الشرطة ان يقوموا بحملات تكثيفية وذالك باستخدام السلاح ..

  7. المخدرات والخمر من بين اسباب انتشار السرقة والانحلال الأخلاقي في المجتمع..

  10. نتمنى من السلطات المحلية أن تثبت كاميرات المراقبة في الأزقة والشوارع ..

  11. بدلا من رمي الحثلة المجرمين جهة الأطراف بالرصاص ، يكون صوب الرأس أفضل ، ليستريح العباد و البلاد . و إذا تدخل أحد العائلة لإعاقة مجرى أو عمل الشرطة ، يجب أن ينسب اليه نفس الجريمة و يحاكم.
    هؤلاء الوحوش الجبناء الذين يتسترون و لا يرون قوتهم إلا باستعمال السلاح الأبيض ، يجب أن يكون مصيرهم القتل بالرصاص و على أعين الناس حتى يتعظ كل من خولت له نفسه بضرر و الإعتداء على الغير .

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