اطلاق رصاص بمراكش
الصورة من الارشيف

الرصاص يلعلع بالقنيطرة لتوقيف شخص عرض مواطنين للخطر

2022-09-19 / 09:44
10
هبة بريس

اضطر عناصر فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن القنيطرة لاستعمال أسلحتهم الوظيفية، وذلك خلال تدخل أمني لتوقيف شخص يبلغ من العمر 48 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة، عرض أمن المواطنين وعناصر الشرطة وسلامتهم الجسدية لاعتداء جدي وخطير باستعمال السلاح الأبيض.

وكانت دورية للشرطة قد تدخلت من أجل توقيف المشتبه فيه الذي كان في حالة سكر وأحدث الفوضى بالشارع العام بمنطقة “قصبة مهدية”، غير أنه واجه عناصر الدورية بمقاومة عنيفة باستعمال سلاح أبيض من الحجم الكبير، الأمر الذي اضطر موظفي شرطة لاستعمال أسلحتهما الوظيفية وإطلاق رصاصة تحذيرية قبل إصابة المشتبه فيه على مستوى أطرافه السفلى وخصره.

وقد مكن هذا الاستعمال الاضطراري للسلاح الوظيفي من تحييد الخطر الناتج عن المشتبه فيه وضبطه، خصوصا بعدما تدخل بعض من أفراد أسرته من أجل محاولة عرقلة إجراءات الضبط.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت المراقبة الطبية بالمستشفى الذي نقل إليه لتلقي العلاجات الضرورية، في انتظار إخضاعه لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مشاركة متميزة لسفيرات مسارات ومسالك “رياضة ودراسة” في الملتقى الدولي ببلجيكا

مشاركة متميزة لسفيرات مسارات ومسالك “رياضة ودراسة” في الملتقى…

2022-09-19 / 11:02
Photo of خوفا من ضياع الفرصة…طلبة يناشدون وزير العدل تمديد فترة التسجيل الإلكتروني لمباراة مهنة المحاماة

خوفا من ضياع الفرصة…طلبة يناشدون وزير العدل تمديد فترة…

2022-09-19 / 09:24
Photo of طقس الاثنين.. زخات مطرية متوقعة بعدد من مناطق المملكة

طقس الاثنين.. زخات مطرية متوقعة بعدد من مناطق المملكة

2022-09-19 / 09:07
Photo of بولمان..احتجاجات لساكنة انجيل جراء الملاحقات القضائية ضد محتجين على نقص المياه

بولمان..احتجاجات لساكنة انجيل جراء الملاحقات القضائية ضد محتجين على…

2022-09-18 / 21:31
Photo of أكادير : العثور على جثة راعي والدرك يفتح تحقيق

أكادير : العثور على جثة راعي والدرك يفتح تحقيق

2022-09-18 / 20:48
Photo of الطريق السيار برشيد بني ملال….اعتداءات تطال السيارات بالأحجار والمتاريس

الطريق السيار برشيد بني ملال….اعتداءات تطال السيارات بالأحجار والمتاريس

2022-09-18 / 20:34
Photo of مساواة الأجور بين الجنسين عربيا.. النساء يحتجن 115 عاما

مساواة الأجور بين الجنسين عربيا.. النساء يحتجن 115 عاما

2022-09-18 / 17:34
Photo of المغرب يشتكي قلة المساعدات للتصدي للهجرة غير النظامية

المغرب يشتكي قلة المساعدات للتصدي للهجرة غير النظامية

2022-09-18 / 13:07
Photo of بنموسى ..المغرب يواصل العمل من أجل تحقيق “نهضة تربوية حقيقية

بنموسى ..المغرب يواصل العمل من أجل تحقيق “نهضة تربوية…

2022-09-18 / 12:35
Photo of حقوقيون مغاربة ينددون بعروض مسرحية لفرقة “إسرائيلية” في الرباط

حقوقيون مغاربة ينددون بعروض مسرحية لفرقة “إسرائيلية” في الرباط

2022-09-18 / 10:24

‫10 تعليقات

  3. على الإدارة العامة للأمن الوطني ان تكثف الجهود من أجل وضع الحد لهذا التسيب ..

  6. رسالة الى رجال الشرطة ان يقوموا بحملات تكثيفية وذالك باستخدام السلاح ..

  7. المخدرات والخمر من بين اسباب انتشار السرقة والانحلال الأخلاقي في المجتمع..

  10. نتمنى من السلطات المحلية أن تثبت كاميرات المراقبة في الأزقة والشوارع ..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق