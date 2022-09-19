تساقطات مطرية
صورة تعبيرية

طقس الاثنين.. زخات مطرية متوقعة بعدد من مناطق المملكة

2022-09-19 / 09:07
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الاثنين، أن تنزل أمطار ضعيفة بالواجهة المتوسطية، وبالريف وبمنطقة طنجة.

كما يرتقب تشكل سحب منخفضة كثيفة مصحوبة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة ومتفرقة بالسهول الشمالية والوسطى، شمال المنطقة الشرقية وبالسواحل الجنوبية، فيما ستكون السماء غائمة جزئيا مع نزول قطرات مطرية متفرقة بمرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط خلال الزوال.

وستلاحظ كذلك هبات من الرياح القوية نوعا ما مع تناثر حبات من الغبار جنوب المنطقة الشرقية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 10 و16 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 22 و26 درجة بالجنوب الشرقي وبأقصى جنوب البلاد، وستكون ما بين 16 و22 درجة في ما تبقى من أرجاء المملكة.

وخلال النهار، من المرتقب أن تعرف درجات الحرارة انخفاضا لا سيما شمال-غرب البلاد.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، والبوغاز، وقليل الهيجان ما بين كاب سبارتيل وكاب بارباص، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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