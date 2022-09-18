مراسيم جنازة الملكة اليزابيث ..الأمير مولاي رشيد يحضر حفل استقبال أقامه الملك تشارلز الثالث

2022-09-18 / 22:42
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هبة بريس -

حضر صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، مساء اليوم الأحد 18 شتنبر، بقصر باكينغهام بلندن، حفل استقبال أقامه صاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث على شرف كبار الشخصيات التي قدمت لحضور مراسم جنازة الملكة إليزابيث الثانية التي ستقام غدا الإثنين.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، الذي يمثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في هذه المراسم، قد حل في وقت سابق اليوم بمطار لندن “ستانستد” ، حيث وجد سموه في استقباله ممثلا خاصا لصاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث، وسفير صاحب الجلالة لدى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، والقنصل العام للمملكة المغربية بلندن.

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