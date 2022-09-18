مراسيم جنازة الملكة اليزابيث ..الأمير مولاي رشيد يحضر حفل استقبال أقامه الملك تشارلز الثالث
هبة بريس -
حضر صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، مساء اليوم الأحد 18 شتنبر، بقصر باكينغهام بلندن، حفل استقبال أقامه صاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث على شرف كبار الشخصيات التي قدمت لحضور مراسم جنازة الملكة إليزابيث الثانية التي ستقام غدا الإثنين.
وكان صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، الذي يمثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في هذه المراسم، قد حل في وقت سابق اليوم بمطار لندن “ستانستد” ، حيث وجد سموه في استقباله ممثلا خاصا لصاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث، وسفير صاحب الجلالة لدى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، والقنصل العام للمملكة المغربية بلندن.
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25 تعليقات
بالتوفيق مولاي رشيد
حفظه الله ورعاه وسدد خطاه
هاذ الملكة مزال مبغاو يدفنوها خلاص
تكون خنازت وهوما مزال يدورو بيها
اكرام الميت دفنه الحمد لله على نعمة الاسلام
الانيؤ مولاي رشيد امير خلوق ومحبوب عمر سمعنا عليه شي حاجة مهياش
Que dieu elle protège
غايكون دا معاه كارطونة دالسكر هههه
حفضه الله وايده
أطول جنازة فتاريخ الكون
واش هاذي جنازة ولا حفلة
مكرهناش تا حنا نمشيو نعزيو ونقولو بالواجب🤭
كون غير داني معاه نترحم عليها مسكينة فسبيل الله
حفظ الله مولاي الرشيد بما حفظ به الذكر الحكيم
عاش الملك محمد السادس والأسرة العلوية الشريفة
حفظكم الله للمغرب ويسر أموركم يارب .
حفظه الله تعالى
اللهم تنصر وتحفظ صاحب السمو الامير مولاي رشيد
خفظه الله مولاي رشيد وعاش الملك محمد السادس نصره الله 🇲🇦
حفظه الله ورعاه