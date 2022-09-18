سبتة ..الحرس المدني يعترض قاربا على متنه 9 مهاجرين مغاربة
هبة بريس - متابعة
اعترض الحرس المدني الإسباني بسبتة المحتلة، أمس السبت، قاربا ترفيهيا على متنه 9 مهاجرين من جنسية مغربية.
وبحسب موقع “الفارو دي سوتا ” فإن اعتراض القارب الذي يقوده شخص من جنسية مغربية تم على بُعد أميال من ساحل سبتة حيث كان ينوي المهاجرون عبور مضيق جبل طارق للوصول إلى جنوب إسبانيا.
وقامت بحرية سبتة بنقل المهاجرين إلى ميناء سبتة، في حين أوقفت صاحب القارب بتهمة الاعتداء على حقوق المهاجرين.
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8 تعليقات
لا يغير الله ما بقوم حتى يغيرو ما بأنفسهم ..
المغاربة عيقو
عندما يفقد الأمل .. تصبح المخاطرة بالحياة جزء من الحياة لمن لا حياة له.
صحابليهم القاوها جنة تماك .. المهم الله اسهل عليهم
كيقلبو على حياة افضل
المغاربة كيحساب ليهوم غايوصلو لاسبانيا يلقاو لفلوس مشتتة
بنادم كيكون فبلادو ساكن واكل شارب خاصو غير هو ينوض يتحرك يضبر خديمة يعاون بيها ….كينوض يحرك ويبقى مكرفص فبلدات الناس
انه المغرب الرقمي المغرب الحديث وشعبه ينتحر ويهاجر من شدة الفقر والغريب ان المسؤول لا يخجل من فشله بل يلوم الشعب