سبتة ..الحرس المدني يعترض قاربا على متنه 9 مهاجرين مغاربة

هبة بريس - متابعة

اعترض الحرس المدني الإسباني بسبتة المحتلة، أمس السبت، قاربا ترفيهيا على متنه 9 مهاجرين من جنسية مغربية.

وبحسب موقع “الفارو دي سوتا ” فإن اعتراض القارب الذي يقوده شخص من جنسية مغربية تم على بُعد أميال من ساحل سبتة حيث كان ينوي المهاجرون عبور مضيق جبل طارق للوصول إلى جنوب إسبانيا.

وقامت بحرية سبتة بنقل المهاجرين إلى ميناء سبتة، في حين أوقفت صاحب القارب بتهمة الاعتداء على حقوق المهاجرين.

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