بولمان..احتجاجات لساكنة انجيل جراء الملاحقات القضائية ضد محتجين على نقص المياه

2022-09-18 / 21:31
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هبة بريس – مكتب فاس

نظم العشرات من سكان جماعة انجيل ضواحي بولمان اقليم ميسور، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية تضامنا مع أربعة مواطنين، استمعت إليهم الضابطة القضائية، يوم الخميس الماضي، على خلفية احتجاجات الماء الشروب التي اندلعت بمركز انجيل خلال فصل الصيف من هذه السنة.

وأعلن المحتجون تضامنهم مع المتابعين في ملف الماء، ويتعلق الأمر ب” ع.ع، ز.ك، م.أ، ل.أ”، من جماعة انجيل دائرة بولمان، شاركوا في الاحتجاجات التي عرفتها الجماعة،

وتعود تفاصيل اعتقالهم بعدما خرجوا في مسيرة احتجاجية صوب ميدلت، وهي المسيرة التي شارك فيها حوالي 200 فردا، للمطالبة بإيجاد حل للماء الصالح للشرب.

وحسب مصدر من المنطقة، فإن المتابعين على خلفية احتجاجات الماء ببولمان، سيمثلون على أنظار النيابة العامة بابتدائية ميسور، يوم غد الاثنين بعدما استمعت إليهم الضابطة القضائية في محاضر رسمية، بناء على شكاية تقدمت بها السلطة المحلية.

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‫9 تعليقات

  6. كان من الاجدر الاستماع لمطالب الساكنة و ايجاد حلول مستعجلة لان الامر يتعلق بمادة حيوية.

  8. لي يطالب بحقو عتاقلوه ولي يستنزف الفرشة المائية ويسرق اموال الشعب حر طليق

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