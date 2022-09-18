بعد السوريين والأفغان.. خطر الترحيل يهدد مئات المهاجرين المغاربة في تركيا

2022-09-18 / 21:09
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هبة بريس - وكالات

مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا اعتمدت حكومة أنقرة خطابا مناهضا للمهاجرين في البلاد.

وأعلنت السلطات التركية أنها بصدد تنفيذ خطتها الرامية إلى ترحيل مئات المهاجرين المغاربة إلى ديارهم

وكشفت وزارة الداخلية التركية في بداية الأسبوع الجاري ترحيل 3 آلاف و38 مهاجرا غير نظامي إلى بلدانهم بين 2 و8 سبتمبر/ أيلول، ليبلغ عدد المهاجرين غير النظاميين الذين تم ترحيلهم منذ بداية العام الحالي 78 ألفا و716 بحسب بيان وزارة الداخلية.

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‫17 تعليقات

  1. تركيا تعانى التضخم والبطالة والاتراك مضايقين من نجاحات الاجانب الغير اتراك

  4. الشباب الاتراك كيعانيو من اابطالة الخدمة لي يخدموها الاجانب هم اولى بها

  8. كلها يبقى فبلادو ولي بغى يدير شي حاجة يديرها فبلادو ماشي فبلادات الناس

  10. لي بغى يخدم يخدم فبلادو (غايجيو واحد الفئة يقولو فين هي الخدمة ….)راه كلشي من الشباب هوما لي كيرفعو الاقتصاد للاسف الشباب المغربي اتكالي تلقاه مكيدير والو وجالس يسب فالدولة انها معطاتوش ….ونت كشاب شنو عطيتي لهاذ لبلاد وواش تحركتي درتي بيعة وشرية حاولتي وعادت ….

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