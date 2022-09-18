عمرها حوالي الفي عام ..اكتشاف ساعة شمسية تعود إلى العهد الروماني

هبة بريس -

اكتشف علماء آثار أتراك، مؤخرا، ساعة شمسية رخامية في مدينة أيزانوي الأثرية، تعود إلى العهد الروماني.

وقال رئيس فريق التنقيب في الموقع، غوكهان جوشقون، إنهم عثروا على الساعة الشمسية خلال حفريات في مجرى نهر كوجا جاي الذي يمر من المدينة الأثرية.

وأوضح، في تصريحات صحفية بالمناسبة، أن الساعة تعود للعهد الروماني وهي الأولى من نوعها التي يعثرون عليها في مدينة أيزانوي الأثرية، الواقعة في قضاء “تشافادار حصار” بكوتاهية.

وأكد أن الساعة شبه كاملة وتنقصها بعض القطع الصغيرة فقط وهي بحالة جيدة جدا.

وذكر أن ارتفاع الساعة يصل 45 سنتيمتر وعرضها 43 سنتيمتر، ويقدر عمرها بنحو ألفي عام.

وتعد مدينة أيزانوي من أبرز المعالم الأثرية في كوتاهية، وتسمى بمدينة أفس الثانية، لشبهها بمدينة أفس الواقعة بولاية إزمير غربي البلاد.

وأدرجت المدينة القديمة على القائمة المؤقتة للتراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو)، عام 2012، وتتواصل أعمال التنقيب فيها منذ 2011.

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