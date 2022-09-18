عمدة لندن: جنازة الملكة إليزابيث الثانية تحد أمني “غير مسبوق”

2022-09-18 / 20:45
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هبة بريس-

أكد عمدة العاصمة البريطانية لندن، صادق خان، اليوم الأحد، أن الجنازة الرسمية للملكة إليزابيث الثانية تمثل تحديا أمنيا “غير مسبوق”.

وقال خان، في تصريح صحفي، “لقد مرت عقود منذ اجتماع هذا العدد الكبير من قادة العالم في مكان واحد، ما يمثل تحديا أمنيا غير مسبوق”، مضيفا “نعمل بجد كبير للتأكد من أن تكون الجنازة ناجحة قدر الإمكان”.

من جهته، قال نائب مساعد مفوض شرطة العاصمة، ستيوارت كوندي، إن عملية حفظ الأمن “المعقدة للغاية” هي الأكبر في تاريخ العاصمة.

ومن المقرر أن تشيع الملكة إليزابيث الثانية إلى مثواها الأخير، غدا الاثنين، في جنازة يحضرها العشرات من القادة والمسؤولين من شتى أرجاء العالم.

وكانت الملكة إليزابيث الثانية قد وافتها المنية، في 8 شتنبر الجاري بقلعة بالمورال، عن عمر ناهز 96 سنة، وذلك بعد سبعين عاما من توليها العرش.

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