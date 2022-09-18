أكادير : العثور على جثة راعي والدرك يفتح تحقيق
ع اللطيف بركة : هبة بريس
عثر مواطنون على جثة شخص خمسيني ، كان يزاول قيد حياته رعي الاغنام بغابة أگني تلضي بمنطقة إمسوان بعمالة أكادير إداوتنان.
الراعي كان قد إختفى على الانظار حوالي أسبوع ، قبل أن يعثر مواطنون على جثته بإحدى الغابات بدوار تكانت بمنطقة إمسوان.
معلومات تفيد أن الهالك يتحدر من إقليم الصويرة، كان قد إستقر بمنطقة إمسوان، حيت يزاول مهنة الرعي بتلك الغابة.
ومباشرة فور علمها بالحادث حلت بعين المكان عناصر السلطات المحلية والدرك الملكي حيث فتحت تحقيقا في النازلة وتم نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير لإجراء التشريح الطبي.
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17 تعليقات
الله يرحمو
رحمه الله وغفر له وألهم أهله الصبر والسلوان
لا حول ولا قوة الا بالله العلي ربي يرحمو وينعمو ويجعل قبره روضة من رياضة أهل الجنة
الله يرحمه وينعمه ويجعله من أهل الجنة
ان للله وان إليه راجعون ربي يرحمو ويجعل مثواه الجنة
رحمه الله ورزق أهله وذويه جميل الصبر و السلوان
انا لله وانا اليه راجعون تغمده الله برحمته الواسعة ورزق اهله جميل الصبر والسلوان
الله يرحمه ويغفرله ويسكنه فسيح جناته
رحمه الله واسكنه فسيح جناته يارب العالمين
يارب ترحمه وتصبر اهله ولا حول ولا قوة ألا بالله
يارب ترحمه وتصبر اهله ولا حول ولا قوة ألا بالله
يالطيف ياربي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله يرحمه و يصبر عايلته
يالطيف ياربي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله يرحمه و يصبر عايلته
ربي يرحمو ويجعل ماواه الجنة ويصبر أهله وذويه
ربي يرحمو وينعمو ويجعل مأواه الجنة ورزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان والسكينة يااااااارب العالمين
لا حول ولا قوة ألا بالله العلي العظيم
الله يرحموا وينعمو ويجعلو من أهل الجنة ياربي
يا ربي لطفك الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان