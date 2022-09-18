وهبي : “البام” لن يتنكر لمسؤوليته داخل الحكومة
جدد الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، التأكيد على التزام البام بميثاق التحالف الحكومي، مبرزاً أن الحزب عندما تحمل المسؤولية تحملها بصدق وشجاعة ونزاهة.
وقال الأمين العام في كلمته التوجيهية الموجهة لمؤتمرات ومؤتمري البام بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، خلال أشغال المؤتمر الجهوي المنعقد يومه الأحد 18 شتنبر 2022، “نحن نتحمل المسؤولية داخل الحزب، ومسؤولون في القرارات الحكومية مع باقي الأحزاب المكونة للأغلبية الحكومية، لن نتنكر لمسؤوليتنا، وسيأتي يوم ليعرف الجميع، ماذا فعل البام، نحن نتكلم ونشتغل بصمت ليل نهار من أجل أن يكون للحزب موقعا مشرفا داخل الحكومة”.
وأضاف الأمين العام، في ذات المداخلة، “البام حينما دخل الحكومة دخلها من موقع المسؤولية، ليس فقط المسؤولية الحزبية، ولكن المسؤولية الوطنية، كذلك نحن نتحمل هذه المسؤولية وسنستمر في تحملها وسنواجه الأزمة التي يواجهها المغرب
وزاد مؤكدا، ” سننتصر بناءً على دعمكم، وبناءً على قناعاتنا، أن المغرب مسؤوليتنا الحزبية ومسؤوليتنا الشخصية، لذلك نحن لن نختفي ولن نمارس الحكومة طيلة الأسبوع ونمارس نهاية الأسبوع المعارضة
11 تعليقات
الاحزاب هي من تتحمل مسؤولية كل ما يقع بالوطن وابناءه.
حقيقتكم المرة وطبيعتكم المتوحشة لا هم لكم سوى المناصب والمقاعد..
الجهل والاميةوالمصالح الشخصية فوق مصلحة الشعب والوطن.اللهم ان هذا لمنكر..
وهبي لا يستحق ان يكون وزيرا او امينا عاما الصراحة السياسة في المغرب يشوبها الفساد ..
لا خوف من غني اذا جاع ولكن الخوف من جائع اذا شبع..
حزب كان ناضل لسنوات عديدة من أجل الفقر والقهر والكرامة انا الان عكس ذالك..
كل الأحزاب المغربية سواسية همهم الوحيد هو تأمين كراسي تتيح لهم الإستفادة من كعكة الامتياز في الصفقات..
كل الأحزاب المغربية سواسية همهم الوحيد هو تأمين كراسي تتيح لهم الإستفادة من كعكة الامتياز في الصفقات…
لا ثقة لنا في الاحزاب السياسية نفس الوجوه نفس المسرحيات..
والاضاع تزيد بلة فما هو دور الاحزاب بصفة عامة والبان بصفة خاصة..
أنظر إلى ملفات المحاكم ، و معانات الإنسان مع حقوقه وسوف ترى مدى و مستوى عملكم داخل الحكومة!!!!!!!!!