الأمير مولاي رشيد يمثل الملك في مراسم جنازة الملكة إليزابيث
هبة بريس _ الرباط
حل الأمير مولاي رشيد اليوم الأحد بلندن لتمثيل الملك محمد السادس في مراسم جنازة الملكة إليزابيث الثانية.
ولدى وصول الأمير مولاي رشيد إلى مطار “ستانستد”، وجد سموه في استقباله ممثلا خاصا للملك تشارلز الثالث، وسفير المملكة وقنصلها بلندن.
إثر ذلك، غادر الموكب الأميري المطار متوجها إلى مقر إقامة الأمير مولاي رشيد
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تربطنا علاقة متينة وقوية وديبلوماسية فعالة ومنصفة وبعيدة المدى بين بريطانيا العظمى لهذا قام صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده بارسال مولاي رشيد لتمثيله في مراسيم تشييع جنازة الملكة اليزابيث الثانية..
حفظ الله ملكنا الغالي دائما سباقا للخير وبهذا نرفع أحر التعازي والمواساة للشعب البريطاني ..