الأمير مولاي رشيد يمثل الملك في مراسم جنازة الملكة إليزابيث
هبة بريس _ الرباط
حل الأمير مولاي رشيد اليوم الأحد بلندن لتمثيل الملك محمد السادس في مراسم جنازة الملكة إليزابيث الثانية.
ولدى وصول الأمير مولاي رشيد إلى مطار “ستانستد”، وجد سموه في استقباله ممثلا خاصا للملك تشارلز الثالث، وسفير المملكة وقنصلها بلندن.
إثر ذلك، غادر الموكب الأميري المطار متوجها إلى مقر إقامة الأمير مولاي رشيد
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تربطنا علاقة متينة وقوية وديبلوماسية فعالة ومنصفة وبعيدة المدى بين بريطانيا العظمى لهذا قام صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده بارسال مولاي رشيد لتمثيله في مراسيم تشييع جنازة الملكة اليزابيث الثانية..
حفظ الله ملكنا الغالي دائما سباقا للخير وبهذا نرفع أحر التعازي والمواساة للشعب البريطاني ..
كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام .
الموت لاتنتظر أحد ولا تعلم أحد ولا تختار أحدا ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
إكرام الميت دفنه لماذا تركوها اسبوعا كاملا الحمد لله على نعمة الاسلام يدفن الميت مباشرة بعد وفاته..
الحمدلله على الاسلام يقوم باكرام الميت ودفنه كيفا كان منصبه ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام.
كانت ملكة رائعة جدا لها تاريخ عريق في بريطانيا العظمى وهي أول ملكة حكمت بلادها مدة طويلة جدآ .
في نظري ان الرحمة تجوز على الميت كيفما كانت جنسيته لأنه خلق من ثراب وهو من سلالة آدام عليه السلام..
الملكة اليزابيث الثانية هي صديقة المغرب منذ زمان في عهد محمد الخامس إلى حدود الآن فتربطنا معها صداقة قوية ومتينة ..لهذا نحن كشعب مغربي نرفع أحر التعازي والمواساة لاسرتها الصغيرة والكبيرة ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
قال وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا …