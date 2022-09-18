الأمير مولاي رشيد يمثل الملك في مراسم جنازة الملكة إليزابيث

هبة بريس _ الرباط

حل الأمير مولاي رشيد اليوم الأحد بلندن لتمثيل الملك محمد السادس في مراسم جنازة الملكة إليزابيث الثانية.

ولدى وصول الأمير مولاي رشيد إلى مطار “ستانستد”، وجد سموه في استقباله ممثلا خاصا للملك تشارلز الثالث، وسفير المملكة وقنصلها بلندن.

إثر ذلك، غادر الموكب الأميري المطار متوجها إلى مقر إقامة الأمير مولاي رشيد

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