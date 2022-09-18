المغرب يشتكي قلة المساعدات للتصدي للهجرة غير النظامية
اشتكى مسؤول مغربي، في مقابلة مع وكالة إيفي الإسبانية، من قلة المساعدات الأوروبية للتصدي للهجرة غير النظامية، مشيرا إلى أن هذه المساعدات لا تغطي نفقات المملكة.
وقال الوالي مدير الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية المغربية، خالد الزروالي، إن المساعدات البالغة 500 مليون يورو التي قدمها الاتحاد الأوروبي للمغرب لمحاربة الهجرة غير النظامية على مدى السنوات السبع الماضي “قليلة”.
وأكد أن نفقات المغربية السنوية للمغرب تقدر بـ427 مليون يورو.
ونقلت الوكالة الإسبانية عن المسؤول المغربي قوله “في إطار التعاون الجيد وحسن الجوار والمسؤولية المشتركة، نعتبر أن ما تم تخصيصه أقل مما نريد”.
وتابع أن 300 مليون يورو من الدعم المالي و200 مليون إضافية من الدعم الفني الذي منحه الاتحاد الأوروبي للمغرب للفترة 2021-2027 “أقل بكثير مما ننفقه، والذي يقدر بنحو 427 مليون يورو سنويا”.
وفي الوقت نفسه، شدد الزروالي على أن الرباط لا تجعل المساعدة المالية شرطا لمواصلة جهودها في مجال الهجرة، مردفا “أوروبا شريك استراتيجي، ونحن لا نحاول تحقيق المكاسب المادية من الهجرة. نحن دولة مسؤولة سواء كانت هناك مساعدة أم لا”.
وتابع: “المغرب سيواصل فعل ما عليه القيام به”.
ووفق الوكالة الإسبانية، فإن الدعم المالي المقدم من بروكسل عرف زيادة بنسبة 50 في المئة تقريبا عن 346 مليون دولار التي تلقاها المغرب في حزمة الميزانية السابقة (2014-2020).
13 تعليقات
علی من تضحک یحتاج اموالا اخری لتذهب لکروش الانتهازیین هذه ورقه ظغط فقط یستعملها المغرب لاهداف اخری لیس الا ولو کان یرید الحل لها لوجده من زمان الهجره غیر النظامیه بعبع اوروبا لتبقی تدفع له
المغرب أيضا يعاني من تبعات تدفق أعداد وفيرة من المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء مما يتطلب مساعدات مالية كافية للتصدي لهذه الظاهرة
القاصرين وشباب وكذالك نساء يعيشون أزمة صعبة جدا ووضعية صعبة في إسبانيا ليس هناك أي دعم من طرف الحكومة الإسبانية كلام وهمي فقط ومسرحية ديبلوماسية تسير على خطى سياسية إسبانية …
يقوم المغرب بالمجهودات الكافية للتصدي للهجرة الغير نضامية حتى أنه قام باستقبال اعداد هائلة من المهاجرين و قام بتسوية وضعية اقامتهم بالمغرب لكل هذا فإن المغرب يحتاج لمزيد من المساعدات المالية للتصدي والحد من تدفقهم على حدوده مع باقي الدول الأفريقية.
من حق المغرب أن يطالب بمساعدات مالية تساهم في التصدي للهجرة الغير نضامية لأنها ليست مسؤوليته وحده بل مسؤولية جميع الدول المتضررة من هذه الظاهرة.
يجب ان تلاحظ المعانات الصعبة التي يعيشها القاصرين وشباب ونساء في الحدود الإسبانية من تشرد ومجاعة وعنف ولاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم.
بجب على السلطات المغربية أن تجد حلا مناسبا للحد من انتشار ظاهرة الهجرة السرية عبر قوارب الموت التي يذهب ضحايا الابرياء القاصرين وشباب وكذالك نساء ..
نطالب بتسوية اوضاع المهاجرين الغير الشرعين وايجاد الحلول المناسبة لهم ما كفايا المعناة التي يعيشها في سبتة ومليلية المحتلتين من عنف وحكرة وقهر ..
جميع المهاجرين الغير الشرعين يشكون من المعاملات السيئة التي يعاملونها لهم المستعمر الاسباني من قهر وسب وتشرد ومجاعة فأين هو هذآ الدعم ما كفايا الابتزاز السياسي؟؟؟.
لقد أصبح الاهتمام بهم ضعيف جدا ولا أحد يحرك ساكنا فكيف يعقل أطفال يتحملون المسؤولية وهم قاصرين ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
الظروف الحالية للقاصرين المهاجرين الغير الشرعين هي ظروف صعبة جدا تجدونهم يتسولون هناك من أجل لقمة العيش لو كان المغرب يوفر لهم فرص العمل اوتكوين لما غامرون بأنفسهم إلى التهلكة وسببها الحكومة..
يجب على السلطات المغربية أن تكون حريصة كل الحرص وإن تعمل كل المجهودات من أجل اعادتهم إلى المغرب في أحسن الظروف والتسهيل لهم عملية الرجوع مع دعمهم ماديا ومعنويا…
من الواجب على السلطات المغربية أن تطالب بمساعدة مادية للقاصرين الذين عانوا العنف في الحدود الإسبانية ..فالدعم المالي المقدم من بروكسيل عرف زيادة بنسبة كبيرة ولكن للاسف الشديد أين ذهبت ؟؟؟؟ الأمر أصبح مكشوفا وواضحا كوضوح الشمس ومضحكا في نفس الوقت هههههههههههه.