Would-be immigrants sit atop a border fence separating Morocco from the north African Spanish enclave of Melilla in the first attempt to jump in on February 19, 2015 since the camp on Mount Gurugu burned down. Morocco on February 11, 2015 vowed further crackdowns on illegal migrants after rounding up hundreds of foreigners close to the Spanish enclave of Melilla, in a move criticised by local rights groups. AFP PHOTO/ANGELA RIOS (Photo by ANGELA RIOS / AFP)

المغرب يشتكي قلة المساعدات للتصدي للهجرة غير النظامية

2022-09-18 / 13:07
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هبة بريس _ متابعة

اشتكى مسؤول مغربي، في مقابلة مع وكالة إيفي الإسبانية، من قلة المساعدات الأوروبية للتصدي للهجرة غير النظامية، مشيرا إلى أن هذه المساعدات لا تغطي نفقات المملكة.

وقال الوالي مدير الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية المغربية، خالد الزروالي، إن المساعدات البالغة 500 مليون يورو التي قدمها الاتحاد الأوروبي للمغرب لمحاربة الهجرة غير النظامية على مدى السنوات السبع الماضي “قليلة”.

وأكد أن نفقات المغربية السنوية للمغرب تقدر بـ427 مليون يورو.

ونقلت الوكالة الإسبانية عن المسؤول المغربي قوله “في إطار التعاون الجيد وحسن الجوار والمسؤولية المشتركة، نعتبر أن ما تم تخصيصه أقل مما نريد”.

وتابع أن 300 مليون يورو من الدعم المالي و200 مليون إضافية من الدعم الفني الذي منحه الاتحاد الأوروبي للمغرب للفترة 2021-2027 “أقل بكثير مما ننفقه، والذي يقدر بنحو 427 مليون يورو سنويا”.

وفي الوقت نفسه، شدد الزروالي على أن الرباط لا تجعل المساعدة المالية شرطا لمواصلة جهودها في مجال الهجرة، مردفا “أوروبا شريك استراتيجي، ونحن لا نحاول تحقيق المكاسب المادية من الهجرة. نحن دولة مسؤولة سواء كانت هناك مساعدة أم لا”.

وتابع: “المغرب سيواصل فعل ما عليه القيام به”.

ووفق الوكالة الإسبانية، فإن الدعم المالي المقدم من بروكسل عرف زيادة بنسبة 50 في المئة تقريبا عن 346 مليون دولار التي تلقاها المغرب في حزمة الميزانية السابقة (2014-2020).

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