زلزال قوي يهز تايوان.. وفيديوهات مخيفة من العاصمة

هبة بريس _ وكالات

اهتزت المباني مرة أخرى في تايبيه، الأحد، بعد أن ضرب زلزال آخر الجزيرة في أعقاب زلزال قوي في وقت سابق اليوم كان مركزه في جنوب شرق تايوان، بحسب رويترز، ولكن وكالة فرانس برس قالت إن سكان تايبييه شعروا بارتدادات الزلزال الذي ضرب جنوب شرق الجزيرة.

ونشر السكان على وسائل التواصل الاجتماعي تسجيلات مصورة لثريات ولوحات تتأرجح.

ضرب زلزال قوي جنوب شرق تايوان الأحد، ما أدى إلى انهيار مبنى واحد على الأقل في بلدة صغيرة.

ووقع الزلزال عند الساعة 14,44 (06,44 ت غ) في منطقة على بعد 50 كلم عن شمال مدينة تايتونغ وعلى عمق عشرة كيلومترات، بحسب مركز المسح الجيولوجي الأميركي.

وبينما ذكر المركز في البداية أن قوة الزلزال بلغت 7,2 درجات، خفض المركز الأميركي الرقم إلى 6,9 درجات. بدوره، أفاد مكتب الأرصاد الجوية التايواني بأن شدّته بلغت 6,8 درجات.

وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية ومركز المحيط الهادئ للتحذير من التسونامي تحذيرات من إمكان وقوع تسونامي بعد وقت قصير من الهزة، لكنهما ذكرا لاحقا بأن الخطر تلاشى.

ولم يظهر بث تلفزيوني حي من الجزر اليابانية المتأثرة أي مؤشرات فورية على وجود أمواج عاتية.

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