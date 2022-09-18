زلزال قوي يهز تايوان.. وفيديوهات مخيفة من العاصمة
اهتزت المباني مرة أخرى في تايبيه، الأحد، بعد أن ضرب زلزال آخر الجزيرة في أعقاب زلزال قوي في وقت سابق اليوم كان مركزه في جنوب شرق تايوان، بحسب رويترز، ولكن وكالة فرانس برس قالت إن سكان تايبييه شعروا بارتدادات الزلزال الذي ضرب جنوب شرق الجزيرة.
ونشر السكان على وسائل التواصل الاجتماعي تسجيلات مصورة لثريات ولوحات تتأرجح.
ضرب زلزال قوي جنوب شرق تايوان الأحد، ما أدى إلى انهيار مبنى واحد على الأقل في بلدة صغيرة.
ووقع الزلزال عند الساعة 14,44 (06,44 ت غ) في منطقة على بعد 50 كلم عن شمال مدينة تايتونغ وعلى عمق عشرة كيلومترات، بحسب مركز المسح الجيولوجي الأميركي.
وبينما ذكر المركز في البداية أن قوة الزلزال بلغت 7,2 درجات، خفض المركز الأميركي الرقم إلى 6,9 درجات. بدوره، أفاد مكتب الأرصاد الجوية التايواني بأن شدّته بلغت 6,8 درجات.
وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية ومركز المحيط الهادئ للتحذير من التسونامي تحذيرات من إمكان وقوع تسونامي بعد وقت قصير من الهزة، لكنهما ذكرا لاحقا بأن الخطر تلاشى.
ولم يظهر بث تلفزيوني حي من الجزر اليابانية المتأثرة أي مؤشرات فورية على وجود أمواج عاتية.
10 تعليقات
قال تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ( إذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الأرض اثقالها..)
سبحان الله وبحمده الله جعل الله الأرض سكينة للبشر ولكن جعل فيها كوارث طبيعية كزلازل والبراكين والعواصف وووووووو وغيرها من الكوارث الطبيعية ..نطلب السلامة يآرب وحسن الخاتمة ونسألك رد القضاء ولكن نسالك العفو والمغفرة..
سبحان الله وصف الله الزلازل والكوارث الطبيعية في عدد من الآيات القرآنية من خلال الإشارة إلى حركات الأرض ونشاطاتها الجيولوجية من اهتزازات وانهيارات وما يتبعها من أضرار مادية وبشرية فادحة لقول تعالى ( إذا رجت الأرض رجا ….)
الزلازل والكوارث الطبيعية تخلف اضرار بشرية ومادية وتدمر للكائن الحي كل شيء لقوله تعالى في كتابه الكريم (. إذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الأرض اثقالها وقال الإنسان مالها يومئذ تحدث اختيارها…
يآ أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الشاعة شيء عظيم. لطفك بنا يآرب وسترك إنك سميع مجيب الدعاء..
يوم تشق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نطلب من الله تعالى حسن الخاتمة والستر والعفو والمغفرة تقربوا إلى الله واستغفروه الدنيا لم يبقى لها أي شيء جميل .. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام…
إن الزلازل في الأرض فهو نشاط طبيعي ناتج عن النشاط الجيولوجي لذلك الكوكب على العلم أن كوكب الأرض دائم النشاط والحركة لقوله تعالى ( وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت…)
قال تعالى في كتابه الكريم (وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة).يقول العلماء البيولوجية أن كوكب الأرض يتعرض بنحو مليون زالزال سنويا ونحن لا نشعر بمعظمها ؛ تكون اقل درجات من مقياس ريختر. .
الزلازل مختلفة هناك زلازل أرضية وزلازل بحرية لقوله تعالى ( وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت ..) وكذلك لقوله تعالى ( يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا.) صدق الله العظيم. نطلب من الله عزوجل ان يبعد عنا كل سوء ومكروه يصيبنا وحسن الخاتمة والستر والعفو والمغفرة يآرب.
تعرف هذه المنطقة زلازل أرضية بكثرة ربما لكونها قربية من الإنهيارات الأرضية وسببها الأمطار الغزيرة التي تعرفها. لقوله تعالى (أم حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما ياتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا نصر قريب.)