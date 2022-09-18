الشبيبة الاتحادية تطرح ضرورة التأسيس لبديل بيئي

2022-09-18 / 11:06
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

 

تتجه الشبيبة الاتحادية، نحو الترافع حول ضرورة التأسيس لبديل بيئي، يرتكز على فكرة إعادة تأطير العلاقة التي تربط الإنسان بالبيئة.

وجاء في مشروع المقر التوجيهي المزمع عرضه على المؤتمر الوطني التاسع للشبيبة الاتحادية أواخر شتنبر الجاري ببوزنيقة، الذي اختير له كشعار: كرامة،حرية ومساواة، أنه ” لا بديل غير إعادة تأطير العلاقة التي تربط الإنسان بالبيئة، وجعلها علاقة تتأسس على فكرة الحماية، والحفاظ على الثروات والموارد الطبيعية، بعقلنة تدبيرها وفق الاحتياجات الإنسانية الضرورية”.

وفي سياق تقديم هذا البديل الذي تطرحه الشبيبة الاتحادية، جاء في ذات المشروع ” أن ضمان حماية البيئة اليوم لا يمكن تحقيقه، إلا مع تحقق وعي عالمي بضرورته الحتمية، وما يتطلب انخراط المؤمنين بهذا الاختيار، الذي يجب أن ينطلق أولا من التعريف به كبديل بيئي، وهذه هي المهمة الأولى المطروحة على الشبيبة الاتحادية اليوم، والتي انخرطنا فيها عن وعي وعن قناعة، بتوجيه مناضلاتها ومناضليها، نحو الاهتمام والاشتغال من داخل المجالات المرتبطة بالبيئة، بخلفية تتأسس على فكرة الدفاع وتقوية أدوار الدول، ودفعها في اتجاه تغيير استراتيجياتها التنموية، وتوجيه المبادرات الاقتصادية، لتكون مبادرات تحترم إيكولوجية الطبيعة”.

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‫3 تعليقات

  1. الشبيبة تفكر في طبيعة محيطها الحزبي وتحاول إصلاحه قبل التامل في طبيعة .الجماهير الشعبية ترى في الحزب حاجز جبل امام تطلعات الجماهيرية في تعايش مع افكار مناضلين في الماضي والحاضر الله اهدي ما خلق طالبوا بإقالة لشكر قبل كل شيء

  3. الأخ في الصورة محنك اكثر من اللازم ومورد ..بتشديد الراء..
    التقاء الابهام والسبابة لدى الاخ هل هي حركة ارادية او العكس.هل تعني المتكلم ام المخاطب أم الملفوظ.؟تحية لكل المؤتمرين.

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