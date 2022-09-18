حقوقيون مغاربة ينددون بعروض مسرحية لفرقة “إسرائيلية” في الرباط

هبة بريس _ الرباط

ندد حقوقيون مغاربة بالعروض المسرحية التي قدمتها فرقة إسرائيلية على مدار 3 ‏أيام اختتمت أمس الجمعة، على مسرح محمد الخامس في العاصمة الرباط. ‏

وقال حقوقيون ” إن “التطبيع الثقافي يمثل خطورة على الثقافة المغربية، خاصة فيما يتصل بالقضية الفلسطينية ومحاولات تغيير السردية التاريخية حول القضية”.

وشهد مسرح محمد الخامس في العاصمة المغربية الرباط، يوم الأربعاء الماضي، أول عرض مسرحي إسرائيلي بعنوان “أم كلثوم”، ضمن 3 عروض أخرى نظمها مسرح “يافا العربي العبري”، والتي اختتمت أمس الجمعة.

وجاءت العروض خلال المنتدى الدولي للتعاون المغربي الأفريقي والمجموعة الثقافية الرباط يافا، والذي استقبل لأول مرة في المغرب مسرح يافا العربي – العبري.

وقدمت الفرقة الإسرائيلية ثلاثة عروض مسرحية وهي “أم كلثوم وفريد الأطرش، وبابا

في الإطار، قال الكاتب العام للمرصد المغربي لمناهضة التطبيع، عزيز هناوي، إن “مثل هذه العروض خطوة تطبيعية جديدة ”

وأضاف ، أن “العلاقات تجاوزت في الفترات القليلة الماضية مستويات التطبيع، إلى مستوى تنزيل “أجندة صهيونية”، شاملة للفضاء العام بالمغرب”.

ولفت إلى أن “تنظيم الحفل المسرحي يعد الأول في العالم العربي، في العاصمة التي ترأس لجنة القدس”. يقول هناوي لسبونتيك

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