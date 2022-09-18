حقوقيون مغاربة ينددون بعروض مسرحية لفرقة “إسرائيلية” في الرباط
ندد حقوقيون مغاربة بالعروض المسرحية التي قدمتها فرقة إسرائيلية على مدار 3 أيام اختتمت أمس الجمعة، على مسرح محمد الخامس في العاصمة الرباط.
وقال حقوقيون ” إن “التطبيع الثقافي يمثل خطورة على الثقافة المغربية، خاصة فيما يتصل بالقضية الفلسطينية ومحاولات تغيير السردية التاريخية حول القضية”.
وشهد مسرح محمد الخامس في العاصمة المغربية الرباط، يوم الأربعاء الماضي، أول عرض مسرحي إسرائيلي بعنوان “أم كلثوم”، ضمن 3 عروض أخرى نظمها مسرح “يافا العربي العبري”، والتي اختتمت أمس الجمعة.
وجاءت العروض خلال المنتدى الدولي للتعاون المغربي الأفريقي والمجموعة الثقافية الرباط يافا، والذي استقبل لأول مرة في المغرب مسرح يافا العربي – العبري.
وقدمت الفرقة الإسرائيلية ثلاثة عروض مسرحية وهي “أم كلثوم وفريد الأطرش، وبابا
في الإطار، قال الكاتب العام للمرصد المغربي لمناهضة التطبيع، عزيز هناوي، إن “مثل هذه العروض خطوة تطبيعية جديدة ”
وأضاف ، أن “العلاقات تجاوزت في الفترات القليلة الماضية مستويات التطبيع، إلى مستوى تنزيل “أجندة صهيونية”، شاملة للفضاء العام بالمغرب”.
ولفت إلى أن “تنظيم الحفل المسرحي يعد الأول في العالم العربي، في العاصمة التي ترأس لجنة القدس”. يقول هناوي لسبونتيك
7 تعليقات
المغرب مخترق طولا وعرضا، والمسؤولين لايهم الامر لانهم اصلا صهاينة
استئناف العلاقات مع اسرائيل امر سيادي ؛ لا مدخل لاي احد فيه ولا ليحشر انفه
المغرب له مصالح كبرى مع جاليته الكبرى في اسرائيل
لا
اذن ؛ لا مجال في ترهاتكم الفارغة وقومجيتكم الخاوية
عاشت العلاقات المغربية الاسرائيلية احب من احب او كره من كره
لماذا لم تذهبوا لتحرير فلسطين ام انكم ها هنا قاعدون للاسترزاق بالقضية ورفع الشعارات الرنانة والتشويش على الاخرين بانكم فلسطينيون اكثر اهلها. كلشي عايق بكم اراكم للشعارات والنفاق يا قوم….
الشعارات الفارغة عفى عليها الزمن…والعلاقات مع اسرائيل التي يعترف بها الفلسطينيون أمر استراتيجي…فالقلسطينيون إنما يطالبون باراضي 67 في احسن الاحوال والباقي دولة اسرائيل… والمغرب من أجل مواجهة الاعداء والمتربصين الكفرة والكاءدبن مستعد للتحالف مع الشيطان …فلا تكثروا علينا الشهيق والنهيق والنعيق فلا قيمة لاصواتكم المنكرة.
الحقوق ديال مين اللي كايدافعوا عليها هاد العقوقيون …. الاسرائيليين إخوتنا لأن نسبة كبيرة منهم مغاربة ويدافعون عن المغرب بشكل غريب في الوقت الذي لا يظهر أي أثر للعقوقين عندما يتطلب الأمر الدفاع عن الوطن … بل بالعكس فهم يتحركون بسرعة البرق ضد مصلحة البلاد وفي الغالب فهم يخدمون أجندة معادية ويحصلون على مقابل بأشكال نعرفها … أما مصلحة الوطن فهي مع اسرائيل الدولة المتقدمة والتي تتعاطف بل تدافع عن قضايانا وأهمها قضيتنا الوطنية … ضد هادوك اللي من هاد الجيه …. عاشت العلاقات المغربية الاسرائيلية ولا عاش من هو ضد مصلحة الوطن
حقوقيون فاشلون يبيعون الوهم للمغاربة
اسرائيل دولة قوية يجب احترامها وعلاقتها مع المغرب احسن بكثير من الدول العربية المنافقة وخاصة شمال افرقيا .اما جل الاخوة الفلسطينيين يعيشون بخير مع الاسرائليين ومع الوقت سوف يتمتعون مع اخوانهم الاسرائليين .
حقوقيون مغاربة ينددون بعروض مسرحية لفرقة “إسرائيلية” في الرباط
يا عجبة وهل هذا الحقوقيون ليس لديهم ما يشغلهم غير معاكسة المغرب وضد مصالحه؟ يجب ان ينتهو من هذا النوع من الممارسة!