طقس الأحد : تشكل كتل ضبابية مع نزول قطرات مطرية

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الأحد، أن تنزل أمطار ضعيفة بالسواحل الوسطى والريف، مع تشكل كتل ضبابية محلية بالسهول الشمالية والوسطى.

كما يرتقب نزول بعض القطرات المطرية بالسواحل ما بين سيدي إفنى وطرفاية والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية، بينما ستكون السماء أحيانا غائمة بمرتفعات الأطلس الكبير بعد الزوال مع قطرات محلية تحت رعد، ستهم الليلة القادمة المناطق الشمالية الغربية.

وسيلاحظ كذلك هبوب رياح قوية بمنطقة البوغاز، والواجهة المتوسطية، والجنوب الغربي، وتناثر حبات رملية في بعض الجهات للجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الجنوبية، فضلا عن هبات لرياح قوية نوعا ما فوق شمال الأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 10 و16 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 20 و26 درجة بالجنوب الشرقي وبأقصى جنوب البلاد، وستكون ما بين 16 و22 درجة فيما تبقى من أرجاء المملكة، بينما ستظل درجات الحرارة مستقرة خلال النهار.

وسيكون البحر هادئا وسيصبح قوي الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول السواحل المحيط الأطلسي

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