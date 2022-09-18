طقس الأحد : تشكل كتل ضبابية مع نزول قطرات مطرية
تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الأحد، أن تنزل أمطار ضعيفة بالسواحل الوسطى والريف، مع تشكل كتل ضبابية محلية بالسهول الشمالية والوسطى.
كما يرتقب نزول بعض القطرات المطرية بالسواحل ما بين سيدي إفنى وطرفاية والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية، بينما ستكون السماء أحيانا غائمة بمرتفعات الأطلس الكبير بعد الزوال مع قطرات محلية تحت رعد، ستهم الليلة القادمة المناطق الشمالية الغربية.
وسيلاحظ كذلك هبوب رياح قوية بمنطقة البوغاز، والواجهة المتوسطية، والجنوب الغربي، وتناثر حبات رملية في بعض الجهات للجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الجنوبية، فضلا عن هبات لرياح قوية نوعا ما فوق شمال الأقاليم الجنوبية.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 10 و16 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 20 و26 درجة بالجنوب الشرقي وبأقصى جنوب البلاد، وستكون ما بين 16 و22 درجة فيما تبقى من أرجاء المملكة، بينما ستظل درجات الحرارة مستقرة خلال النهار.
وسيكون البحر هادئا وسيصبح قوي الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول السواحل المحيط الأطلسي
10 تعليقات
اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وقينا عذابك يوم تبعث عبادك يآرب..
قال تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ( ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا الله لفتحتا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون….) نطلب من الله تعالى أن يسمح لنا ولكم ولطفه بنا..
استغفروا ربكم انه كان غفورا رحيما.. اللهم ارحمنا برحمتك ياارحم الراحمين ولا تجعلنا من القانطين وخفف عنا ولا حولة ولا قوة إلا بك يآرب وسترك إنك سميع مجيب الدعاء يآرب.
يرسل عليكم السماء مذرارا..اللهم اسقينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين إنك أنت السميع البصير ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لأيات لقوم يعقلون..)صدق الله العظيم.
اللهم ارحمنا برحمتك ياارحم الراحمين ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال تعالى في كتابه الكريم (هو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذالك نخرج الموتى لعلكم تذكرون..) صدق الله العظيم.
لقوله تعالى ( الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناءا وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وأنتم تعلمون..)اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
الله يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى آثار رحمت الله كيف يحي الأرض بعد موتها ان ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير..
اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك يا ارحم الراحمين؛ ولا تجعلنا من القانطين إنك سميع مجيب الدعاء يآرب.
استغفروا الله في كل وقت وحين عسى ان يغفر لنا ويخفف عنا ويقسينا الغيث وينزله لنا من السماء ..ومن آياته يريكم البرق خوفاً وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لأيات لقوم يعقلون..) وكما قال أيضا في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ( إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ….) ( هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب…) (هو الذي ينزل الغيث من بعدما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد…)