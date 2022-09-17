رئيس جامعة مولاي إسماعيل بمكناس يعقد لقاءه مع رؤساء مؤسساته

2022-09-17 / 22:52
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ع.محياوي – هبة بريس

ترأس رئيس جامعة مولاي إسماعيل ” الحسن سهبي “، يوم أمس الجمعة، بقاعة الاجتماعات التابعة لرئاسة جامعة مولاي اسماعيل اجتماع مجلس التنسيق، حضره رؤساء المؤسسات الجامعية التابعة لجامعته ومسؤولي الأقطاب والكاتب العام للجامعة والمستشار القانوني للجامعة، تمحور الاجتماع حول تقديم حصيلة الدخول الجامعي للموسم 2022-2023 والتحضير للندوة الصحافية حول أنشطة الجامعة.

وفي نفس السياق ترأس ذات الرئيس، يوم الثلاثاء المنصرم، برحاب كليه الآداب والعلوم الإنسانية مكناس اجتماعا حول تكوينات الدكتوراه المعتمدة برسم الموسم الجامعي 2023/2022، وذلك بحضور عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية، ونائبي العميد ومدير قطب دراسات الدكتوراه بجامعة مولاي اسماعيل والمسؤولين عن تكوينات الدكتوراه بالكلية، تمحور الاجتماع حول البرمجة لانتقاء الطلبة الباحثين والمعايير المعتمدة قصد ضمان تكافؤ الفرص للمترشحات والمترشحين.

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