الأمم المتحدة تحذر من مجاعة وشيكة في الصومال

هبة بريس - وكالات

حذرت وكالات الأمم المتحدة الإنسانية من جديد من الخطر الوشيك لحدوث مجاعة في الصومال، تهدد حياة الملايين من الأشخاص.

وقال المتحدث باسم منظمة اليونيسيف جيمس إيلدر: إن عدد الأطفال دون سن الخامسة الذين يعانون من سوء التغذية الحاد في الصومال ارتفع إلى ٥١٣ ألف طفل، بزيادة ٣٣٪؜؛ وهو ما يعني أن ١٢٧ ألف طفل إضافي معرضون لخطر الموت.

من جهتها دعت المنظمة الدولية للهجرة إلى توفير الدعم العاجل للصومال مع تزايد الاحتياجات الإنسانية، وتوفير ٥٠ مليون دولار أمريكي لتمويل الإغاثة قبل فوات الأوان.

من جانبه حذر برنامج الغذاء العالمي من أن المجاعة تقترب في الصومال، داعيًا إلى التمويل الفوري العاجل، وضرورة الاستجابة السريعة المتكاملة واسعة النطاق لإنقاذ الأرواح، وتوفير الغذاء والرعاية الصحية والمياه النظيفة والصرف الصحي.

وأكد البرنامج أن 6.7 ملايين شخص يواجهون انعدامًا خطيرًا للأمن الغذائي، ومن المتوقع أن تبدأ المجاعة في شهر أكتوبر في منطقتي بيدوا وبرهاكبا.

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