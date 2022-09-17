اتحاد طنجة يتلقى الهزيمة الثالثة على التوالي أمام حسنية أكادير

2022-09-17 / 21:49
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هبة بريس - الرياضة

تلقى فريق اتحاد طنجة هزيمته الثالثة على التوالي بعد خسارته امام حسنية أكادير بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت بملعب طنجة الكبير، ضمن الأسبوع الثالث من البطولة الاحترافية.

ووقع التونسي فيدي بنشوق هدف التقدم للحسنية في الدقيقة 11، وأضاف كاتي كاتالوندي الهدف الثاني في الدقيقة 93.

هذا الفوز يضع حسنية أكادير في صدارة البطولة مؤقتا برصيد 7 نقاط، بينما توقف رصيد إتحاد طنجة في 0 نقطة بالمركز الأخير.

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