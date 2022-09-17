“مأساة الحي الجامعي بوجدة” ..منتدى الحداثة والديمقراطية يطالب بفتح تحقيق عاجل ودقيق

هبة بريس - الرباط

طالب منتدى الحداثة والديمقراطية (فرع وجدة)، بفتح تحقيق دقيق وعاجل على إثر وفاة الطالبين حمزة كمبري وحسام بودهان نتيجة الحريق الذي اندلع بالحي الجامعي لجامعة محمد الأول وجدة فجر يوم الاثنين الماضي .

وقال منتدى الحداثة والديمقراطية ، ان الوزارة الوصية وكافة المتدخلين مطالبين بفتح تحقيق عاجل ودقيق حول ملابسات الحادث المفجع وترتيب المسؤوليات في ذلك.

ونبه المنتدى الى الوضعية والظروف التي يعرفها الحي الجامعي بمدينة وجدة ، داعيا الى تحسين المرافق الجامعية ومراعاة شروط السلامة بالحي الجامعي من أجل توفير بيئة سليمة لدراسة الطالب الجامعي، وتوفير تعليم لائق وذو جودة والظروف المواتية والمساعدة للطالب في دراسته وبحثه.

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