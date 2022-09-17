“مأساة الحي الجامعي بوجدة” ..منتدى الحداثة والديمقراطية يطالب بفتح تحقيق عاجل ودقيق
هبة بريس - الرباط
طالب منتدى الحداثة والديمقراطية (فرع وجدة)، بفتح تحقيق دقيق وعاجل على إثر وفاة الطالبين حمزة كمبري وحسام بودهان نتيجة الحريق الذي اندلع بالحي الجامعي لجامعة محمد الأول وجدة فجر يوم الاثنين الماضي .
وقال منتدى الحداثة والديمقراطية ، ان الوزارة الوصية وكافة المتدخلين مطالبين بفتح تحقيق عاجل ودقيق حول ملابسات الحادث المفجع وترتيب المسؤوليات في ذلك.
ونبه المنتدى الى الوضعية والظروف التي يعرفها الحي الجامعي بمدينة وجدة ، داعيا الى تحسين المرافق الجامعية ومراعاة شروط السلامة بالحي الجامعي من أجل توفير بيئة سليمة لدراسة الطالب الجامعي، وتوفير تعليم لائق وذو جودة والظروف المواتية والمساعدة للطالب في دراسته وبحثه.
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8 تعليقات
بالفعل يجب فتح تحقيق حول الفاجعة التي عرفتها مدينة وجدة والتي ذهب ضحيتها ضحيتين لا ذنب لهما وكذالك بعض المصابين بجروح خطيرة ونتمنى لهم الشفاء العاجل باذن الله.
كيف يعقل ان نسكت عن حق الضحايا الأبرياء وتذهب حقوقهم المشروعة هباءا منثورا رغم أننا فقذنا ضحيتين لا ذنب لهما يجب على الحكومة أن تراعي بجدية متطلبات المصابين بهذا الحدث المحزن والمؤلم ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
يجب على السلطات القضائية مع تنسيق الشرطة العلمية لكشف ملامسة هذا الحدث المحزن والمؤلم الذي خلف العديد من الجرحى ووفاة شخصين رحمهما الله وتغمدهما الله بواسع رحمته واسكنهما في جناته مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا إن لله وإن إليه راجعون.
نتخوف ان لا يتم التحقيق الدقيق في هذ الحدث المحزن والمؤلم وتدمص القضية إلى اخل غير مسمى كما فعلوا في عدة قضايا ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
يجب عدم السكوت لهذا القضية التي هزت الرأي العام المحلي والمغربي بصفة عامة ونتمنى تحقيق العدالة لمحاكمة من كان وراء ذالك وحسبنا الله ونعم الوكيل.
نطالب بإعادة هيكلة الأحياء الجامعية بالمغرب لأن هذه الفاجعة اعطت درسا قاسيا للحكومة المغربية كي تتحرك ولا تبقى مكثوفة الأيدي…
هذآ لانقاس فيه لابد من اجراء البحث الدقيق لملامسة هذه الأفعال اللاخلاقية الإجرامية في حق الضحايا الأبرياء الطلبة والطالبات المغاربة بالحي الجامعي بوجدة..
يجب على جميع الطالبات والطلبة في انحاء المملكة المغربية من طنجة إلى كويرة بوقفات احتجاجية أمام مقر كل عمالة وهذا من أجل مطالبة الحكومة باسترجاع حقوق الطالب والطالبة بإعادة النظر في البنيات التحتية والخدمات الخاصة وغيرها من المتطلبات الأساسية الضرورية لمتابعة دراساتهم في أحسن الظروف..حتى لانقع مثل ما وقع بحي الجامعي بوجدة…