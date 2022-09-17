الصويرة..تشييع جثمان الفنان التشكيلي الحسين الميلودي
هبة بريس - و م ع
جرى، اليوم السبت، بمقبرة سيدي مكدول في مدينة الصويرة، تشييع جثمان الفنان التشكيلي الراحل الحسين الميلودي، بعد إقامة صلاتي الظهر والجنازة، في جو مطبوع بمشاعر الحزن.
وجرت مراسم دفن الراحل، الذي توفي عن عمر 73 بالرباط، بعد صراع طويل مع المرض، بحضور أقاربه وذويه، وشخصيات من عوالم الفن والأدب، ومثقفين وفاعلين من مختلف المشارب.
وعبر فنانون من الساحة المحلية وأصدقاء الراحل في شهاداتهم لوكالة المغرب العربي للأنباء، عن عميق أساهم لهذا المصاب، مؤكدين أن الساحة الفنية الوطنية فقدت أحد رجالاتها وأحد الفنانين التشكيليين المرموقين.
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14 تعليقات
أن لله وان اليه راجعون
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحمه وأكرم نزله
انا لله وانا اليه راجعون اللهم اغفر له و ارحمه و اسكنه فسيح جناتك
رحم ألله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته
تغمده الله برحمته الواسعة وإنا لله وإنا إليه راجعون
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر له وارحمه …
رحمه الله برحمته الواسعة
الله يرحمو ويغفر له ويجعل متواه الجنة يارب العالمين انا لله وانا اليه راجعون
انا لله وانا اليه راجعون اللهم اغفر له و ارحمه و اسكنه فسيح جناتك
رحم الله الفنان الخلوق.
اللهم ارحمه وأغفر له واكرم نزله وإنا لله وإنا إليه راجعون
أن لله وان اليه راجعون
إنا لله وإنا إليه راجعون.. الله يرحمه برحمته الواسعة
الله يرحمو ويغفر له ويجعل متواه الجنة يارب العالمين انا لله وانا اليه راجعون