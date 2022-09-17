الصويرة..تشييع جثمان الفنان التشكيلي الحسين الميلودي

2022-09-17 / 21:19
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هبة بريس - و م ع

جرى، اليوم السبت، بمقبرة سيدي مكدول في مدينة الصويرة، تشييع جثمان الفنان التشكيلي الراحل الحسين الميلودي، بعد إقامة صلاتي الظهر والجنازة، في جو مطبوع بمشاعر الحزن.

وجرت مراسم دفن الراحل، الذي توفي عن عمر 73 بالرباط، بعد صراع طويل مع المرض، بحضور أقاربه وذويه، وشخصيات من عوالم الفن والأدب، ومثقفين وفاعلين من مختلف المشارب.

وعبر فنانون من الساحة المحلية وأصدقاء الراحل في شهاداتهم لوكالة المغرب العربي للأنباء، عن عميق أساهم لهذا المصاب، مؤكدين أن الساحة الفنية الوطنية فقدت أحد رجالاتها وأحد الفنانين التشكيليين المرموقين.

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‫14 تعليقات

  8. الله يرحمو ويغفر له ويجعل متواه الجنة يارب العالمين انا لله وانا اليه راجعون

  14. الله يرحمو ويغفر له ويجعل متواه الجنة يارب العالمين انا لله وانا اليه راجعون

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