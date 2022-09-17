منتدى “مؤيدي الحكم الذاتي” : البوليساريو تستغل خراب التعليم بالمخيمات لتجنيد الأطفال

هبة بريس - الرباط

سلط منتدى مؤيدي الحكم الذاتي “فورساتين” الضوء على واقع تجنيد اطفال مخيمات تندوف ووضع التعليم المتهالك بمخيمات المحتجزين بالجزائر، موضحا أن جبهة البوليساريو تستغل خراب المنظومة التعليمية بالمخيمات لدفع الأطفال للإلتحاق بمليشياتها المسلحة.

وقال “فورساتين”، في بيان، إن منظومة التعليم بمخيمات تندوف متهالكة، و”قيادة البوليساريو تسعى لخرابها، لدفع الأطفال والتلاميذ الصحراويين للإنخراط في ميليشياتها العسكرية، بينما أبناء القيادة يحظون بتعليم جيد ولائق خارج المخيمات”.

ويشكل استغلال الأطفال وتجنيدهم من قبل المليشيات المسلحة التابعة لـ “البوليساريو” جريمة ضد الإنسانية، وخرقا للحقوق الأساسية للأطفال المجندين، وانتهاكا صارخا للقرارات المعتمدة من قبل مجلس الأمن في هذا الإطار.

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